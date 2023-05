CS-Notübernahme – Fragezeichen um den angeblichen UBS-Rekordgewinn Die UBS macht mit der Übernahme der Credit Suisse einen Sondergewinn von 35 Milliarden Dollar. Doch stimmt das wirklich? Ein einflussreiches Gremium in den USA kommt zu einem anderen Schluss. Arthur Rutishauser Beatrice Bösiger

Die Übernahme der Credit Suisse bringt der UBS einen Sondergewinn. Das hat auch mit einer Verfügung der Finma zu tun. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Es ist ein Schlag für die Finanzmarktaufsicht (Finma) und den Bundesrat. Die Bedingungen für die Abschreibung der AT1-Anleihen der Credit Suisse waren laut einem einflussreichen Gremium in den USA nicht gegeben. Das Credit Derivatives Determinations Committee (CDDC) hatte sich mit der Frage beschäftigt, ob durch den per Notrecht verfügten Abschreiber Kreditausfallsversicherungen der CS ausgelöst werden. Investorinnen und Investoren hatten eine Entscheidung vom CDDC gefordert. Dieses muss üblicherweise in solchen Fällen entscheiden.