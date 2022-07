Er erlebte gewissermassen eine tragische Karriere, eine mit Aufstieg und Fall: Alt-Bundesrat Adolf Ogi kurz vor der Eröffnung einer ihm gewidmeten Sonderausstellung im Haus der Museen in Kandersteg BE (8. Juli 2022). Foto: Anthony Anex (Keystone)

Diese Woche ist Adolf Ogi, der vielleicht populärste Bundesrat, der noch lebt, achtzig Jahre alt geworden. Ich gratuliere herzlich. Wenn Popularität heisst, dass jedermann einen so gut zu kennen meint, dass er auch gern über einen lacht, dann ist das Ogi ohne Zweifel. Es gibt wohl keinen Magistraten, von dem heute noch bekannt ist, was er einmal gesagt hat, geschweige denn, dass seine Äusserungen je zu geflügelten Worten geworden wären. Oder wissen Sie noch, was Arnold Koller je erklärt hat? Oder Moritz Leuenberger, der international prämierte Rhetoriker? Selbst bei Christoph Blocher erinnert man sich zwar an vieles, aber das meiste davon hat er nicht als Bundesrat ausgesprochen.