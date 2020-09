Ein Stürmer-Duell und viele Youngsters Infos einblenden

Anders als am Sonntag in Hoffenheim wird Robert Lewandowski bei Bayern wieder in die Startformation zurückkehren. Das Duell des 32-Jährigen, der Favorit auf die Kür von «Europas Fussballer des Jahres» in dieser Woche ist, mit dem in Augsburg ausgebremsten Erling Haaland steht im Fokus. Lewandowski ist mit fünf Treffern der Supercup-Rekordschütze. Nicht nur für den 20-jährigen Haaland, sondern auch für die anderen Dortmunder Jungspunde wie Giovanni Reyna (17), Jude Bellingham (17) oder Jadon Sancho (20) steht in München eine Reifeprüfung an. Es ist aber gut möglich, dass Favre rotiert. So könnten Captain Marco Reus und Julian Brandt die Talente Reyna und Bellingham ersetzen. Von den Schweizern dürften Goalie Roman Bürki und Verteidiger Manuel Akanji ihren Platz in der Startformation auf sicher haben. (dpa)