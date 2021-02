Small Talk der Woche – Die beinahe unwirkliche Schönheit der Angelina Jolie Das Titelbild der britischen «Vogue», Balkan-Möbel, mutige Apéro-Outfits. Darüber wird gesprochen. Auch über den Wochenflop. Aleksandra Hiltmann

Hello, Ms Jolie

Foto: Vogue

Wir haben schon sooo lange nichts mehr von Angelina Jolie gehört. Jetzt ist sie wieder da, auf dem Cover der britischen «Vogue». Und so unfassbar schön wie eh und je.

Foto: Vogue

Home Delivery Deluxe

Foto: Maurice Haas

Man kann die Essenslieferung auch so richtig ­zelebrieren. Wieso nicht den Viergänger aus dem Edelrestaurant bestellen?

Nostalgisch aufmöbeln

Foto: PD

Jugoslawien gibt es nicht mehr. Die Einrichtungen von damals schon. Wieso nicht auch ein Kultstück für die eigene Stube? Yugo Magazin macht es möglich.

Erst restaurierten Ana und Aljaž die handverlesenen jugoslawischen Möbel nur für ihre eigene Wohnung in Zürich. Mittlerweile verkaufen sie die Sessel, Teetassen, Hocker und Lampen auch anderen Design-Fans. Das Paar aus Slowenien glaubt, dass es mit den Möbeln und Wohnaccessoires auch negativen Balkan-Stereotypen demontieren kann.

Das Lieblingsstück der beiden? Natürlich der Rex Lounge Chair von Niko Kralj, gefertigt aus gepresstem Holz. Der Klappstuhl schaffte es bereits in eine Ausstellung des Museum of Modern Art in New York.

Bequemer Skispass

Foto: W. G. Phillips (Topical Press Agency/Getty Images)

Wie alt ist der älteste gefundene Ski? Erfahren Sie es in der SRF-Doku «Die Ski-Saga». Wohl für manche ein Trost auf dem Sofa, wenn das Real-Time-Vergnügen wegen Corona leidet.

Ein halbes Jahrhundert Freundschaft

Foto: The Guardian

«Wie viele Ehemänner hattest du, Vanessa?» «Oh, nicht genug.» Im Guardian kann man mitlesen, wenn die Schauspiel-Veteraninnen Vanessa Redgrave (links) und Miriam Gargolyes (rechts) zusammen plaudern. Nicht jeder kommt nach, wenn sie fachsimpeln. Trotzdem: Wunderbar erfrischend.

Stoppt Reinredner

Foto: Christoph Dernbach (Keystone)

«Raise Hand» – die Hand heben, wenn man in einer Diskussion was ­sagen will. Die Funktion gibts bei der neuen Clubhouse-App. Für ein gesittetes Miteinander. (Die Hand ist ganz unten rechts in der Ecke zu sehen).

Valentistag vergessen?

Foto: Schlüssel Bern AG

Vielleicht können Sies mit ­diesem, räusper, romantischen Schloss ja noch retten. Viel Glück.

Heisse 80er

Die Bars sind zu, der Apéro im sehr kleinen Rahmen ­findet draussen statt. Brrr! Gegen die Kälte helfen Retro-Skianzüge – wenn man sich traut, sie zu tragen. Falls ja, finden Sie auf Online-Plattformen unzählige Secondhand-Angebote.

Foto: Etsy

Gruusig

Foto: Urs Jaudas (Keystone)

Der Schnee kommt und geht. Wenn er geht, wirds wüst. Pflotsch.