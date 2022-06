Datenanalyse zu den Sommerferien – Die beliebtesten Reiseländer der Schweizer der letzten Jahre – und die Trends 2022 In den Sommerferien zieht es viele wieder ins Ausland. Aber wohin? Und hat die Pandemie die Vorlieben verändert? Wir haben Daten aller Schweizer Flughäfen ausgewertet und mit Reiseveranstaltern gesprochen. Yannick Wiget Patrick Meier

Ist wieder stark gefragt, nachdem alle Reisebeschränkungen gefallen sind: Badeferien am Meer. Emilio Morenatti (AP Photo/Keystone)

Alle freuen sich auf die Sommerferien. Die meisten Schweizerinnen und Schweizer zieht es wieder ins Ausland, nachdem sie in den letzten beiden Pandemiejahren auf grössere Reisen verzichten haben. «Der Nachholbedarf ist riesig», sagt Hotelplan-Mediensprecherin Bianca Gähweiler. «Sehr viele waren jetzt zweieinhalb Jahre lang nicht mehr am Meer.» Doch welche sind die gefragtesten Ferienländer? Und wie hat sich das Reiseverhalten in den letzten Jahren verändert? Wir haben die Daten aller Schweizer Flughäfen ausgewertet und mit Reiseveranstaltern gesprochen:

Die beliebtesten Ferienländer der Schweizerinnen und Schweizer

Es gibt Destinationen, die zu einem grossen Teil vom Sommertourismus abhängig sind, der in diesem Jahr gerade erst anfängt. Für einen fairen Vergleich haben wir deshalb die Daten des letzten vollen Jahres verwendet (die Trends von 2022 finden Sie im 4. Kapitel):

Laut dem Bundesamt für Statistik war Spanien 2021 das mit Abstand beliebteste Ferienland mit über 1,4 Millionen Passagieren, die von einem Schweizer Flughafen aus anreisten. Portugal und die Türkei konnten ebenfalls viele Gäste aus der Schweiz begrüssen. Zwar verzeichneten auch sie einen Einbruch gegenüber 2019, der jedoch geringer ausfiel als bei den meisten anderen Ländern, weshalb sie in der Rangliste einen Sprung nach oben gemacht haben.

Zu den Verlierern der Pandemie gehört Asien, wo Israel, Thailand, China und Indien fast die Hälfte aller Gäste aus der Schweiz anziehen. Auch Grossbritannien, das die Rangliste jahrelang anführte, hat aufgrund strenger Reisebeschränkungen einen starken Rückgang an Schweizer Touristen und Geschäftsreisenden erlebt. Letztere zählen ebenfalls zu den hier abgebildeten Lokalpassagieren, was bei manchen Ländern mehr ausmacht als bei anderen.

Nicht in den Daten enthalten sind natürlich Schweizer Touristen, die mit dem Auto oder Zug in die Ferien fahren. Das fällt vor allem bei den Nachbarländern Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich ins Gewicht, die aber ohnehin zu den beliebtesten Destinationen zählen.

Die grössten Auf- und Absteiger der letzten Jahre

Beim Vergleich der langfristigen Entwicklung der Ferienländer haben wir die letzten beiden Jahre weggelassen, um eine Verzerrung durch Corona-Reisebeschränkungen zu verhindern. Von den Topdestinationen haben sich zwischen 2010 und 2019 Portugal und Spanien am besten entwickelt. Sie verzeichneten einen Anstieg von 128 respektive 82 Prozent bei den Fluggästen aus der Schweiz. In Grossbritannien war das Wachstum schon vor der Pandemie mit 33 Prozent viel geringer.

Grundsätzlich legten in den zehn Jahren vor allem europäische Länder zu. Nordamerika hingegen konnte nicht mithalten und Afrika stagnierte. 2019 flogen fast dreimal so viele Schweizerinnen und Schweizer nach Spanien wie auf den gesamten afrikanischen Kontinent.

Obwohl die Iberische Halbinsel immer beliebter geworden ist, gehört sie nicht zu den grössten Aufsteigern im untersuchten Zeitraum. Dieser Titel ist Polen, Kroatien, Island, Nordmazedonien und Rumänien vorenthalten. Sie haben seit 2010 zwischen 4 und 9 Plätzen gutgemacht in der Tabelle. Spanien und Portugal stiegen nur einen beziehungsweise zwei Plätze auf.

Die grössten Absteiger sind Norwegen und Finnland, was angesichts der vermeintlichen Affinität vieler Schweizerinnen und Schweizer gegenüber Skandinavien doch eher überraschend ist. Russland wurde bereits in den Jahren vor dem aktuellen Ukraine-Krieg immer unbeliebter als Ferienland. Dasselbe gilt für Luxemburg und Estland.

Die Folgen der Corona-Pandemie

Dass manche Tourismusdestinationen stärker unter der weltweiten Krise leiden als andere, haben wir schon aufgezeigt. Einbussen müssen aber alle verkraften – und das bleibt auch vorerst so. Denn es wird immer noch weniger geflogen als vor der Pandemie. Im ersten Quartal 2022 wurden an den Schweizer Flughäfen 44 Prozent weniger Passagierinnen und Passagiere gezählt als im gleichen Zeitraum 2019.

In den Jahren vor der Pandemie hatte die Entwicklung nur eine Richtung gekannt: nach oben. Dann kam der grosse Crash. 2020 brach die Zahl der Passagierinnen und Passagiere an Schweizer Flughäfen um fast 72 Prozent ein. Im vergangenen Jahr gab es eine leichte Erholung, die sich nun fortsetzt.

Die Trends im Sommer 2022

Wir haben mit den drei grössten Schweizer Reiseveranstaltern gesprochen: Hotelplan, Kuoni und TUI Suisse. Sie berichten alle von einer stark gestiegenen Nachfrage nach Auslandsreisen in diesem Jahr. Deutlich mehr Kunden haben wieder Ferien in klassischen europäischen Badeorten am Mittelmeer gebucht. Griechenland (Kreta, Kos, Korfu) und Spanien (Mallorca, Kanarische Inseln, Festland) sind die Topdestinationen. Bei Hotelplan liegt auch Zypern im Trend, bei TUI sind es die Türkei sowie Ägypten und bei Kuoni vor allem die USA, die erst seit November wieder Gäste aus der Schweiz direkt einreisen lassen.

«Der grösste Unterschied zu den letzten beiden Jahren ist bei uns Nordamerika», sagt Kuoni-Mediensprecher Markus Flick. Das Angebot, das man zwei Jahre nicht habe anbieten können, werde wieder rege genutzt. Laut TUI-Pressesprecherin Constanze Andrianello kehrt auch die Vielfalt des Reisens zurück: «Buchungen von Städtereisen und Rundreisen sowie Mietwagen und Camper sind ebenfalls deutlich angestiegen.»

Dass gewisse Länder wegen der Pandemie langfristig Gäste verlieren könnten, glauben die Fachleute nicht. «Wir stellen grundsätzlich fest: Wenn ein Land seine Grenzen öffnet, wird es auch wieder bereist», sagt Bianca Gähweiler von Hotelplan. Corona hat also nicht zu ganz grossen Veränderungen geführt, was die Reiseziele angeht – abgesehen von Ländern, die momentan noch kaum Tourismus zulassen wie China oder Japan.

Dafür hat die Pandemie das Reiseverhalten der Schweizerinnen und Schweizer grundsätzlich beeinflusst: «Viele Schweizerinnen und Schweizer haben in den letzten beiden Jahren hier Ferien gemacht und die Schönheit des Landes entdeckt», sagt Gähweiler. «Das ist ein Trend, der bleiben wird.»

Yannick Wiget ist Datenjournalist. Er arbeitet seit 2015 in der Redaktion Tamedia, an der Schnittstelle zwischen dem Interaktiv-Team und dem Newsdesk. Zudem gibt er redaktionsinterne Kurse für digitales Storytelling und ist Leiter des Faktencheck-Teams. Mehr Infos @yannickw3 Patrick Meier ist Teil des Datenjournalismus-Teams des Tamedia-Recherchedesks. Er hat einen Master in Ingenieurwissenschaften der ETH Zürich und sich in Statistik weitergebildet. Seit 2018 kümmert er sich bei Tamedia um alle journalistischen Themen die mit Statistik und Datenanalyse zu tun haben. Mehr Infos @pameier

