Marktgasse in Winterthur – Die Berner Flagge hängt nicht mehr Anlässlich der Eröffnung schmückte die Jumi AG ihren Käseladen an der Marktgasse mit einer Kantonalfahne. Dafür fehlte die Bewilligung. David Herter

Einige Tage lang zeigte der Berner Bär der Marktgasse seine rote Zunge. Ob die Fahne dauerhaft aufgehängt werden kann, ist laut der Baupolizei offen: «Interne Abklärungen laufen.» Foto: PD

Es sind Berner in der Stadt. Emmentaler Käser, um es genau zu nehmen. Ende August eröffnete die Jumi AG an der Marktgasse ihren Laden. Und signalisierte ihr Kommen auch mit einer Berner Fahne, die weit in die Gasse ragte.