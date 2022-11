Der neue SCB-Trainer – Die Berner schnappen sich den Nationaltrainer Deutschlands Es geht nur noch um Details. Aber demnächst wird der SC Bern Toni Söderholm als neuen Trainer bis 2024 präsentieren. Kristian Kapp

Er wird neuer SCB-Trainer: Der deutsche Nationaltrainer Toni Söderholm wird in Bern übernehmen. Foto: Rolf Vennenbernd (Keystone)

Die Nachfolge des kürzlich entlassenen Johan Lundskog ist gefunden: Der SC Bern wird demnächst Toni Söderholm als neuen Cheftrainer präsentieren. Es gibt nur noch ein Detail, an dem der Deal scheitern kann: Söderholm ist aktueller Nationaltrainer in Deutschland mit Vertrag bis 2026, dieser Kontrakt muss noch aufgelöst werden, was dank entsprechenden Klauseln aber eigentlich eine Formsache sein müsste.

Der 44-jährige Finne aus der Nähe von Espoo ist in der Bundeshauptstadt kein Unbekannter. Von 2005 bis 2007 spielte der frühere Verteidiger zwei Saisons beim SCB, Teamkollegen waren unter anderen der heute immer noch aktive 40-jährige Abwehrspieler Beat Gerber sowie der aktuelle SCB-CEO Raeto Raffainer.

Keine Erfahrung als Club-Cheftrainer auf höchstem Level

Den Grossteil seiner Spielerkarriere verbrachte Söderholm in seiner Heimat beim IFK Helsinki, als Jugendlicher spielte er zudem sechs Jahre in US-College- und Universitäts-Ligen. Die Karriere beendete er 2016 nach seinem einzigen Jahr in Deutschland bei München, wo er nahtlos ins Coaching umstieg.

Nach drei Jahren als Cheftrainer in tieferen Ligen übernahm Söderholm 2018 die deutsche Nationalmannschaft. Oder mit anderen Worten: Wie sein Vorgänger Johan Lundskog war auch Söderholm auf höchster Stufe noch nie Cheftrainer – genauso wenig übrigens wie Rikard Grönborg zu jenem Zeitpunkt, als der Schwede die ZSC Lions übernahm.

Alte Bekannte: Toni Söderholm jubelt als SCB-Verteidiger gemeinsam mit Raeto Raffainer (rechts), links ist Reto Kobach zu erkennen. Foto: Manu Friederich (Freshfocus)

In den vier Saisons als Chef an der Bande der deutschen Nationalmannschaft hinterliess Söderholm aber einen guten Eindruck. Er führte das Team 2019 ins Viertelfinal und fügte mit der Mannschaft der Schweiz 2021 ebenfalls im Viertelfinal eine bittere 2:3-Shootout-Niederlage zu, als Leon Gawanke erst in der Schlussminute Deutschland in die Verlängerung rettete. Endstation war Finnland im Halbfinal mit einem 1:2, am Ende resultierte der respektable vierte Rang für die Deutschen.

2022 schliesslich beendete Deutschland mit Söderholm die Gruppenphase auf Platz 2 hinter der Schweiz, die alle ihre Spiele gewann und nur gegen die Deutschen in die Overtime musste. In den Viertelfinals war dann für beide Teams dennoch Endstation. Die Gesamtbilanz Söderholms in diesen drei Jahren lässt sich aber sehen. Sein Abgang dürfte in Deutschlands Eishockeykreisen für grosse Unruhe sorgen. Erst letzten März hatte er beim DEB den auslaufenden Kontrakt um vier weitere Jahre verlängert, sich aber entsprechende Klauseln bei Club-Angeboten in den Vertrag notieren lassen.

