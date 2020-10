Hausbesetzung in Winterthur – Die Besetzer sind schon wieder weg Am Freitagabend besetzte ein «antikapitalistisches» Kollektiv ehemalige Sulzerbüros in Oberwinterthur. Laut der Stadtpolizei sind die Besetzer bereits wieder abgezogen. Delia Bachmann

Die Besetzer sind weg, ihre Plakate noch da. Ein Wochenende lang war das Bürogebäude an der Talackerstrasse 99 okkupiert. Foto: Madeleine Schoder

Die Besetzung des einstigen Bürogebäudes von Sulzer in Oberwinterthur dürfte als eine der kürzesten in die Stadtgeschichte eingehen. Am Freitagabend zog ein «antikapitalistisches» Kollektiv in die Liegenschaft an der Talackerstrasse 99 ein. Sie kamen mit einem dichten Programm fürs Wochenende – Kaffee und Kuchen, Workshops (Jonglieren! Ausbildung zum Rebellen-Clown!), Konzerte – und offenbar mit der Absicht zu bleiben. Dies geht aus dem Flugblatt hervor, welches das Kollektiv unter anderem auf Barrikade.info veröffentlichte: «Nachdem es seit mehr als 3 Jahren leer steht, wollen wir das ehemalige Sulzer-Bürogebäude neu beleben und ein soziales und kulturelles Zentrum aufbauen», heisst es da.