Wohnen in der Region Winterthur – Die beste Gemeinde für Wohneigentümer heisst... Wo in der Region dürften sich Hüsli- und Wohnungseigentümerinnen besonders wohlfühlen? Der regionale Hauseigentümerverband hat die Top-Gemeinde gekürt. Till Hirsekorn

Blick auf den Ortsteil Sulz bei Rickenbach, die vermeintlich wohneigentumsfreundlichste Gemeinde der Region. Foto: M. Schoder

Die Immobilienpreise sind im letzten Jahr erneut gestiegen. Das Angebot bleibt knapp, gerade bei Einfamilienhäusern (EFH), die Nachfrage hoch. Auch, weil sie ein vergleichsweise sicheres Investment sind. Gemeinden, die Familien eine Perspektive für ein eigenes Hüsli im Grünen bieten, scheinen also attraktiver denn je. Im Rahmen seines Monitorings zur jüngsten Entwicklung der Immobilienpreise in der Region hat der Hauseigentümerverband Region Winterthur am Mittwochabend in der Winterthurer Event-Location Gate 27 die «Wohneigentumsfreundlichste Gemeinde» gekürt: Es ist die Landgemeinde Rickenbach. Zusammen mit ihren Nachbargemeinden Dinhard (Platz 2) und Wiesendangen (Platz 3) bildet sie quasi einen Hüsli-freundlichen Agglomerationsgürtel im Nordosten Winterthurs.