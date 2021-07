Laetitia Casta im Porträt – Die beste Marianne der Welt Das ehemalige Model erhält in Locarno den Excellence Award als Schauspielerin – zehn Gründe, die dafür sprechen. Matthias Lerf

«Zu Beginn meiner Karriere wurde ich wie ein Ding behandelt»: Laetitia Casta im Juli am Filmfestival von Cannes. Foto: AFP

Laetitia Casta. Supermodel. Mit 15 entdeckt an einem Strand auf Korsika. Gegen 30 Jahre im Geschäft, 20 davon als Schauspielerin. Aber: «Es ist schwer, in diesem Beruf ernst genommen zu werden, wenn man einst auf dem Laufsteg stand», sagte die Actrice vor drei Wochen am Festival von Cannes, wo sie ihren neuen Film vorstellte. Und sich bereits auf ihren Preis in Locarno freute: «Es muss doch ein paar Gründe geben, mich auszuzeichnen.»



Ganz bestimmt, Laetitia Casta! Hier sind zehn davon.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Marianne

Laetitia Casta als Marianne in «L’homme fidèle», einem Film ihres Mannes Louis Garrel (links), der auch die zweite Hauptrolle spielt. Foto: Alamy Stock Photo

«Ich bin gerne in deinem Film dabei», sagte Laetitia Casta ihrem Mann, dem Schauspieler und Regisseur Louis Garrel, vor den ersten gemeinsamen Dreharbeiten im Jahr 2017. Aber sie hatte eine Bedingung: Er solle sie auf dem Set nicht «amour» rufen, wie er es zu Hause gerne tut. Und was geschah? «Am ersten Drehtag befahl er schon: Amour, rück in diesem Bild ein paar Zentimeter weiter auf die Seite…»