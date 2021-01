Darauf freuen wir uns – Die besten Bücher 2021 Sie suchen unterhaltsame Romane oder lehrreiche Sachbücher? Wir stellen Ihnen vielversprechende Titel des neuen Jahres vor. Guido Kalberer , Philippe Zweifel , Michèle Binswanger , Sandro Benini , Andreas Tobler , Linus Schöpfer , Susanne Kübler , Nora Zukker , Martin Ebel , Alexandra Kedves

Mit viel Spannung werden die beiden Neuerscheinungen der britischen Autorin Zadie Smith erwartet: Ein Kinderbuch und ein Theaterstück. Foto: Imago Images, TT

Das letzte Jahr hat uns kalt erwischt. Und, seien wir ehrlich, wir wissen auch nicht, welche bösen Überraschungen 2021 auf uns warten. Für ein wenig Licht in diesen tristen Tagen sorgen die Verlage, die unser gestiegenes Interesse an der Lektüre mit interessanten Neuerscheinungen belohnen. Wir stellen hier einige Bücher vor, deren Erscheinen wir kaum erwarten können.

Patricia Lockwood

Die Amerikanerin Patricia Lockwood ist für ihre fortlaufende Serie von «Sexts» bekannt: Parodien sexueller Textnachrichten, die mal zum Lachen sind, aber schnell ins Beunruhigende kippen können («The Whole World Gets Together and Gangbangs a Deer»).