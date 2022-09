Die Medienkonferenz zum Dance-Award war von Tanzeinlagen eingerahmt. Maja Kucharczyk und Davide Corrodi zeigen eine Rumba. Foto: Marc Dahinden

Davide Corrodi spreizt die Arme schräg nach oben und schaut Tanzpartnerin Maja Kucharczyk tief in die Augen. Sie rennt los und landet im nächsten Moment im Spagat unter ihm. Das Zuger Tanzduo schaffte es dieses Jahr in den Halbfinal der Weltmeisterschaft im Zehntanz, der die zehn wichtigsten Paartänze einschliesst. Sie sind bereits gesetzte Teilnehmer der ersten spartenübergreifenden Schweizer Dance-Award-Show, die im Januar in der Axa-Arena in der Grüze stattfindet.