Winterthur will ummöblieren – Die Betontröge kommen weg, Käferholz-Möbel sind angesagt Der Merkurplatz hinter dem Coop/Manor-Gebäude soll einen neuen, modernen Look und mehr Schatten bekommen. Die runden Betonbänke verschwinden, der Musikpavillon bleibt. Martin Gmür

Sitzbänke aus einheimischem Fichtenholz, schnell wachsende Stauden, reichlich Schatten und eine moderne Beleuchtung: So soll sich der Merkurplatz schon in einem Monat präsentieren. Visualisierung: PD

Seit über zehn Jahren schon ist man am Hirnen und Planen, was aus dem Merkurplatz samt dem Musikpavillon werden soll. Wobei «Platz» eine etwas grossspurige Bezeichnung ist für diesen Ort, der auch schon als Hinterhofsituation charakterisiert wurde, wo dringend eine Stadtreparatur nötig wäre. Nun endlich hat die Stadt entschieden und will gleich nach Ostern mit einer Neugestaltung loslegen. Nicht nur die Gestaltung selber, sondern auch das Vokabular dafür ist zeitgemäss und trendig: Geplant ist ein «Urban Forest», also nichts weniger als ein urbaner Wald, eine «Pop-up-Möblierung» mit «Sitzbalken aus Winterthurer Käferholz», klimafreundlich und kostengünstig.