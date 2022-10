Von Winterthur zurück nach Kiew – «Die Bewohner versuchen die Drohnen selbst vom Fenster aus abzuschiessen» Kateryna Potapenko flüchtete von Kiew nach Winterthur. Dann ist sie in ihre Heimatstadt zurückgekehrt. Ein Gespräch über Angst, Verluste und den Kampf darum, nicht verrückt zu werden. Deborah von Wartburg

Dieses Foto entstand in Winterthur, wo Kateryna Potapenko für einige Monate Schutz suchte vor dem Krieg. Foto: Madeleine Schoder

Zu Beginn des Gesprächs entschuldigt sich Kateryna Potapenko für den ungewöhnlichen Hintergrund während des Videocalls. Sie sitzt vor einer Sternendecke, weil sie im Flur ihrer Wohnung ausharren muss, anstatt dass sie wie geplant in die Bibliothek gehen konnte. Denn in Kiew ging wieder einmal der Bombenalarm los. Potapenko ist eine ukrainische Journalistin, die das Satire- und Kulturportal «Cedra» betreibt. Im März flüchtete sie zu ihrer Tante nach Winterthur. Seit Juli ist sie wieder in Kiew.