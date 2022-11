Seltenes Konzert in Weisslingen – Die Bibliothekarin, die einen Echo Jazz gewonnen hat Wenige wissen, dass Sandy Müller aus Sennhof eine international bekannte Jazzsängerin ist. Derzeit bereitet sie sich auf eines ihrer raren Konzerte vor. Gabriele Spiller Text Madeleine Schoder Fotos

Die Jazzsängerin und Echo-Preisträgerin Sandy Müller alias Lyambiko. Foto: Madeleine Schoder

Manche kennen sie als Mitarbeiterin der Bibliothek in Weisslingen, und nicht alle wissen, dass Sandy Müller unter ihrem Künstlernamen Lyambiko eine hoch dekorierte Sängerin ist: 2011 erhielt sie mit ihrer Band in Deutschland den Echo Jazz in der Kategorie «Sängerin des Jahres national» für das Album «Something like Reality».