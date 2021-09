50 Jahre Steig in Winterthur – Die Blocksiedlung feiert den neuen Quartiertreff und sich selbst Im Aussenquartier Steig herrscht Aufbruchstimmung: Der neue Quartiertreff ist beliebt, das Jubiläumsfest wirkt verbindend. Rafael Rohner

Jugendliche hören am Quartierfest Musik von DJ Can. Foto: Madeleine Schoder

Die Jugendlichen, die im Festzelt am frühen Samstagabend an einem Tisch sitzen, sind sich einig: «Die Steig ist der beste Ort, um aufzuwachsen.» Hier würden alle aufgenommen, jeder könne Teil der Gruppe sein, ob jung oder alt, egal welche Kultur. Als Kinder hätten sie gemeinsam beim Jugendtreff Fussball gespielt, heute seien sie häufig im neuen Jugendtreff, um zu reden. «Wir sind die Jungs von Steig», sagt einer von ihnen. Die anderen stimmen lachend zu.

Hakan Özkan freut sich über die Aussagen der Jugendlichen: «Es ist schön, wenn es die nächste Generation genauso sieht.» Er ist ebenfalls in der Wohnblocksiedlung aufgewachsen und heute Präsident des Vereins Treffpunkt Steig. In dieser Funktion will er den Zusammenhalt im Quartier fördern und das Image verbessern – in jüngster Zeit war die etwas abgelegene Siedlung bei Dättnau mit hohem Ausländeranteil als sozialer Brennpunkt in die Schlagzeilen geraten.

Hakan Özkan, Präsident des Vereins Treffpunkt Steig, während seiner Ansprache: «Der neue Treff ist sehr beliebt.» Foto: Madeleine Schoder

Doch am Quartierfest am Samstagabend war das weit weg, es brannte höchstens im Pizzaofen und im Grill. Lange Schlangen bildeten sich auch vor dem Pommes-Stand. 20 Kilo habe sie verkauft, sagt die Verkäuferin gut gelaunt, aber erschöpft, nachdem alle Vorräte aufgebraucht sind.

Eine Attraktion sind die drei Alphornbläser, die für viele Fotos posieren und nach ihrem Konzert noch lange im Festzelt (des FC Töss) sitzen bleiben. Im Publikum sind viele Kinder, Eltern, aber auch Pensionäre, alle Generationen sind vertreten. Eine Frau sitzt seelenruhig auf der Wiese und strickt zur DJ-Musik, bei den Kindern sind die Hüpfburgen und Spielgeräte hoch im Kurs.

Die Alphornbläser vom Musikhaus Ruh in Thayngen posieren mit einem Festbesucher. Foto: Madeleine Schoder

Gefeiert wird so 50 Jahre Steigquartier. Im Jahr 1971 liessen die Firmen Rieter und Sulzer die Siedlung bauen. Im Zentrum des Fests stand aber der neue Quartiertreff, der im vergangenen Dezember eröffnet wurde. Der schlichte und mit seinen grossen Fenstern offen wirkende Bau ist ein 625’000 Franken teures Geschenk der Pensionskassen von Sulzer (SVE) und Rieter (Rivora-Sammelstiftung), den zwei Eigentümern der Siedlung.

Das Aussenquartier Steig ist von vielen Bäumen umgeben. Foto: Madeleine Schoder Das Quartier während des Baus im Jahr 1971. Foto: Bildarchiv.winterthur.ch 1 / 2

Ursprünglich wollte die Stadt den Treff beim Quartiereingang bauen und den bisherigen Standort etwas oberhalb am Waldrand aufgeben. Doch Bewohnerinnen und Bewohner wehrten sich gegen die Pläne, und die Stadt stieg wieder aus.

Glücksfall für das Quartier

In mehreren Festansprachen wurde die jetzige Lösung als Glücksfall für das Quartier gelobt, so etwa von Daniel Müller, Geschäftsführer der Rivora-Sammelstiftung (Rieter). Es sei eine praktische, gute Sache. Ein Jahr habe man durch Sitzungen und Gespräche mit der Stadt aber verloren. Auch Ueli Stutz vom Verein Treffpunkt Steig sagte: «Zum Glück haben die Eigentümer auf die Bewohnerinnen und Bewohner gehört. Es ist eine wunderbare Anlage geworden.»

Das Fest fand rund um den neuen Quartiertreff statt. Foto: Madeleine Schoder Bullriding war bei Jugendlichen und Kindern beliebt. Foto: Madeleine Schoder Ueli Stutz vom Verein Treffpunkt Steig: «So ein Fest gab es hier noch nie.». Foto: Madeleine Schoder 1 / 8

Sehr zufrieden ist Hakan Özkan. Der neue Treff sei sehr beliebt, oft sei er schon lange im Voraus ausgebucht, etwa für Familienfeiern. Auch die Stadt ist wieder mit dabei – jeden Donnerstag ist die Jugendarbeit vor Ort.

Und noch etwas Gutes kann Özkan dem Hin und Her abgewinnen: Die Diskussion um den Treff habe das Quartier zusammengeschweisst, heisst es von mehreren Seiten. Ueli Stutz ist sich jedenfalls sicher: «So ein Fest gab es hier noch nie.»

