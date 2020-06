Essens-Trends in Winterthur – Die Brennnessel sticht die Stadt Sie ist verrufen und verkannt: Die Brennnessel. Tatsächlich aber wirkt sie als Wunderkraut. Das zeigten die Brennnesselwochen in Winterthur. Christian Felix

Sticht, aber mundet: Die Superfood-Pflanze Brennnessel. Foto: Doris Abt

Das gebrannte Kind fürchtet das Feuer. Welches Kind hat sich nicht schon an einer Brennnessel gebrannt? Manchen läuft noch als Erwachsene ein Schauer über den Rücken, wenn er oder sie Brennnesseln sieht. Oft wächst die Pflanze auf Brachen, Trümmerflächen und Ruinen und signalisiert so vermeintlich Unheil. «Zum Glück brennt die Brennnessel», sagt hingegen Doris Abt, «sonst würde sie mit Stumpf und Stiel aufgefressen. Sie ist nämlich Kraftnahrung und Wundermittel in einem.» Bei dieser Aussage kommt einem vielleicht Brennnesseltee in den Sinn. Das ist aber längst nicht alles, was man aus dem Kraut machen kann. Das haben die Winterthurer Brennnesselwochen bewiesen.