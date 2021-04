Sportanlässe trotz Corona – Die Briten machen es uns vor Trotz Lockerungsschritten ist die Schweiz weit von grossen Sportveranstaltungen entfernt. Ein Forschungsprojekt der Engländer könnte aber wegweisend sein. Pia Andrée Wertheimer

Am 15. Mai sollen im Wembley-Stadion 21’000 Zuschauer Platz nehmen. Foto: Tom Hevezi (Keystone)

«Immerhin.» In diesem Wort schwingt Erleichterung, aber auch Enttäuschung mit. Denn die Sportveranstalter hatten sich vom Bundesrat mehr erhofft. Zwar sind Wettkämpfe vor Publikum ab Montag wieder möglich – doch nur in professionellen oder semiprofessionellen Ligen. Und mit strikten Limiten: Draussen dürfen 100 Zuschauer sitzen, drinnen maximal 50.

Die Schweiz hat sich punkto Öffnung im Sportbereich zwar an die Startlinie begeben. Andere Länder machen in dieser Hinsicht aber schon mächtig Tempo. In England beispielsweise hat das Departement for Digital, Culture, Media & Sport (DCMS) neun Anlässe bezeichnet, die den Weg für Grossanlässe im Sommer ebnen sollen. Sie finden alle zwischen dem 16. April und dem 15. Mai statt, sind Pilotprojekte und werden wissenschaftlich begleitet.