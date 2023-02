Grossbritannien und der Ukraine-Krieg – In der britische Armee fehlt es an allem Mit einem Mal wird Grossbritannien bewusst, wie sehr es seine Streitkräfte heruntergefahren hat in den letzten Jahrzehnten. Es besteht ein Mangel an Soldaten, Artillerie, Panzern, Flugzeugen und Schiffen. Peter Nonnenmacher aus London

Seit dem Ende des Kalten Kriegs ist die Gesamtzahl der Panzer in Grossbritannien von über 900 auf 148 gesunken. Foto: Daniel Leal (AFP)

In Grossbritannien sieht sich der konservative Premierminister Rishi Sunak unter zunehmendem Druck seiner Partei, der Militärs und der einflussreichen Rechtspresse, die allesamt eine rapide und radikale Aufrüstung der britischen Streitkräfte verlangen. Ohne einen solchen Kraftakt sei das Vereinigte Königreich nicht länger in der Lage, seine internationalen Verpflichtungen zu erfüllen und das eigene Land zu schützen, haben diese Woche Militärexperten und Verteidigungspolitiker auf der Insel gewarnt.

Am deutlichsten machte dies Tobias Ellwood, der Vorsitzende des parlamentarischen Verteidigungsausschusses in Westminster. Seine Landsleute müssten endlich begreifen, dass «eine neue Ära der Ungewissheit» angebrochen sei, in der nur militärische Stärke Frieden und Stabilität garantieren könne, appellierte Ellwood an die Nation.

Bericht löst Unruhe aus

Mit einer schrumpfenden und schlecht gerüsteten Armee sei man für eine neue «Kalte-Krieg-Ära» jedenfalls nicht gewappnet, meinte der Tory-Politiker, der selbst einmal Offizier war. Wenn man jetzt nicht schleunigst aufrüste, werde man das «womöglich bereuen – wie in den 30er-Jahren des vorigen Jahrhunderts schon einmal». Als regelrecht ausgehöhlt von der Sparpolitik der letzten Jahre sieht auch Verteidigungsminister Ben Wallace das Militär seines Landes.

Wallace hat von Sunak und von Finanzminister Jeremy Hunt rund 10 Milliarden Pfund extra für Militärausgaben in den nächsten zwei Jahren verlangt. Sunak und Hunt haben sich einer solchen Forderung bisher widersetzt, akzeptieren aber inzwischen, dass eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben erforderlich ist.

Als regelrecht ausgehöhlt von der Sparpolitik der letzten Jahre sieht Verteidigungsminister Ben Wallace das Militär seines Landes. Foto: Andreas Solaro (AFP)

Spezielle Unruhe ausgelöst hatte zu Beginn dieser Woche in London ein Bericht aus Nato-Kreisen, in dem Zweifel daran geäussert wurden, dass die Briten nächstes Jahr 5000 Soldaten für die Schnelle Eingreiftruppe der Nato würden abstellen und so wie geplant 2024 die Führung dieser Truppe würden übernehmen können. Zugleich hatte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg Frankreich und die USA ausdrücklich für die Unterzeichnung mehrjähriger Rüstungsverträge gelobt, Grossbritannien aber ausgespart.

Tory-Abgeordnete haben verlangt, dass die vorgesehene Reduktion der Personalstärke der Truppe von gegenwärtig 76’000 auf 73’000 gestoppt werden müsse.

In dem Land, das sich noch immer als wichtigsten militärischen Partner der USA betrachtet und sich früher als andere europäische Staaten für Waffenlieferungen an die Ukraine einsetzte, stossen derlei Meldungen auf Unmut. Den Bericht über einen Mangel an Truppen für die Schnelle Eingreiftruppe hat London als völlig unwahr abgetan. Aber auch britische Experten halten Warnungen mittlerweile für nötig. Der führende Verteidigungsanalytiker Francis Tusa etwa geht davon aus, «dass es überall fehlt an Ressourcen, an der rechten Zahl der Soldaten, an Training, an Ausrüstung».

Während die britische Regierung auf der Weltbühne gern mit grossen Worten um sich werfe, stünden die Streitkräfte des Landes im Blick ihrer Verbündeten dürftig da, schätzt es Edward Lucas, der prominente Osteuropa- und Sicherheitsexperte der Londoner «Times», neuerdings ein. Mehrere Tory-Abgeordnete haben verlangt, dass die für 2025 vorgesehene Reduktion der Personalstärke der Truppe von gegenwärtig 76’000 auf 73’000 gestoppt werden müsse. Stattdessen, hat der frühere Armeechef Lord Dannatt erklärt, brauche man angesichts der neuen Bedrohung Europas durch Russland mindestens wieder 85’000 Soldaten. Noch zu Zeiten des Falklandkriegs (1982) hatte die britische Armee über 163’000 Soldaten verfügt.

Nur noch 148 Panzer

Auch die stete Verminderung von Waffensystemen und Gerätschaften, zugunsten neuer Investitionen zum Beispiel in den Cyberbereich, hält Tobias Ellwood für eine ganz falsche Strategie unter den gegenwärtigen Umständen. Der Chef des Verteidigungsausschusses weist unter anderem darauf hin, dass seit 1990, also seit dem Ende des Kalten Kriegs, die Gesamtzahl der Panzer in Grossbritannien von über 900 auf 148 und die der Flugschwadronen von mehr als dreissig auf gerade mal sieben gesunken ist.

Die Zahl der Fregatten und Zerstörer der einst gefürchteten Royal Navy wurde im selben Zeitraum von 50 auf 18 verringert. Der jüngst in Dienst gestellte Flugzeugträger HMS Prince of Wales – einer von nur noch zwei britischen Flugzeugträgern – liegt seit Monaten mit Propellerschäden auf dem Trockenen, nachdem er zuvor wegen schwerer Flutschäden nicht einsatzfähig war.

Im Kriegsfall, haben britische Offiziere erklärt, würde allein schon die verfügbare Munition nur für wenige Tage reichen. Infrage gestellt wird an der Themse auch der Wert der Versprechen, die London der Ukraine in den letzten Monaten gegeben hat. Die Rede ist, sogar im Regierungslager, von einer wachsenden Diskrepanz zwischen ministerieller Rhetorik und militärischer Realität.

