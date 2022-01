Tradition in Elgg – Die Buben schlüpfen wieder in ihre Uniformen Nach einem Jahr erzwungener Pause fanden Anfang 2022 in Elgg wieder die traditionellen Äschliwahlen statt. Manche Ämter waren beliebter als andere. Marion Isliker

Von links: Präsident der Aschermittwochsgesellschaft Toni Rebsamen mit dem neuen Äschlihauptmann Tim Langmeier und dem abtretenden Nils Isliker. Foto: Marion Isliker

Am 1. Januar führte die Aschermittwochsgesellschaft in Elgg ihre traditionellen Wahlen für die Äschli-Kompanie durch – laut Brauchtum aus dem 16. Jahrhundert ein Umzug aus «ledigen Knaben». 2021 hatte pandemiebedingt fast nichts stattfinden können. «Wir sind mehrfach eines Besseren belehrt worden und mussten die Anlässe absagen», sagte Präsident Toni Rebsamen in seiner Ansprache. Für den Äschli 2022 sei man nun aber positiv eingestellt.

Da im letzten Jahr keine Wahlen durchgeführt wurden, blieb der 2020 gewählte Hauptmann der Kompanie, Nils Isliker, im Einsatz. Die Zeit sei schön gewesen, aber eben auch lange, sagte dieser, der wie üblich die Wahl für seinen Nachfolger anleiten durfte: «Wer sich als Äschlihauptmaa 2022 stelle will, de söll jetzt fürestah!» Es gab gleich zwei Kandidaten. Mit 37 von 67 Stimmen wählten die Buben im Alter zwischen 5 und 16 Jahren Tim Langmeier zu ihrem neuen Oberhaupt.

Ungeliebte Kaderpositionen

Dieser liess nach kurzer Instruktion sogleich sein Kader wählen. Oberleutnant oder Fahnenträger wollten jeweils gleich mehrere Jugendliche werden. Auch die Fahnenwachen und der Kanonierleutnant waren wie jedes Jahr beliebte Posten. Doch beim Feldweibel, dem Infanterieleutnant und dem Sappeur musste Hauptmann Langmeier nachhelfen, als sich nach mehrmaligem Aufruf immer noch niemand gemeldet hatte. Er sprach diejenigen, die er sich für die Ämter wünschte, direkt an und konnte seine Kaderposten doch noch besetzen. Mit «De Äschli läbi hoch, hoch, hoch!» und einem Dorfrundgang endeten die Wahlen. Dieses Wochenende starten die Übungen für den Äschli vom 2. März 2022.

