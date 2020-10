Winterthur Warriors im Final – Die Chance als Aussenseiter packen Am Samstag kommt es auf dem Deutweg in Winterthur zum Final der American Football Meisterschaft zwischen den Winterthur Warriors und den favorisierten Calanda Broncos. Manuel Aeberli

Die Winterthur Warriors sind bereit für den Final auf dem Deutweg. Foto: Manuel Aeberli

Nach 2011 ist es das zweite Finalspiel in Winterthur. Und noch nie in der über 30-jährigen Geschichte von American Football in der Schweiz standen sich die Calanda Broncos und die Winterthur Warriors in einem Endspiel gegenüber.