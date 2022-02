FCW nach erster Niederlage unter Alex Frei – Die Chance auf die Retourkutsche Vaduz und der FCW waren am Freitag die Verlierer an der Spitze der Challenge League. Beide können dies schon am Montagabend korrigieren, die Winterthurer gegen Aufsteiger Yverdon-Sport. Hansjörg Schifferli

Sayf Ltaief (rechts), hier gegen Jetmir Krasniqi, konnte in Schaffhausen nicht so glänzen wie die Woche davor in Thun. Foto: Christian Merz

Das 2:3 des FC Winterthur in Schaffhausen war ein Rückschlag, der erste in diesem Jahr, der erste unter Alex Frei. Passiert ist allerdings nichts, das sich nicht korrigieren liesse. Im besten Fall sieht es doch am späten Montagabend so aus: Der FCW hat sein Heimspiel gegen Yverdon gewonnen, der «Wintermeister» Vaduz seines gegen den Leader aus Aarau – nach dieser Retourkutsche der beiden Verlierer vom Freitag sähe es an der Tabellenspitze wieder aus wie zuvor. Mit dem FCW auf Platz 2, zwei Längen hinter Aarau, eine vor Vaduz. Und man könnte wieder sagen, die Winterthurer Fussballer dieser Tage seien auf gutem Weg, die Reife eines Spitzenteams zu gewinnen.