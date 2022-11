Lea Whitcher im Podcast – Die Comédienne, die Männern mit ihrer Brust Angst einjagt Lea Whitcher macht feministisches Comedy-Kabarett. Im Podcast «Dialogplatz» spricht sie unter anderem über die Gefahr, vom Publikum missverstanden zu werden. Deborah von Wartburg Jonas Gabrieli

Lea Whitcher sagt, sie sei in ihrer Schulzeit an der Kantonsschule Rychenberg ein «Hippie-Freak» gewesen. Foto: Madeleine Schoder

Lea Whitcher ist Schauspielerin und Kabarettistin. Eigentlich ist das, was sie macht, aber schwer in eine Schublade zu stecken. Sie parodiert im Duo «9voltnelly» gemeinsam mit Jane Mumford die erfundenen Whiskey Sisters aus Texas, nimmt in «Mama Love» ihr eigenes Mutterbild auf die Schippe, und zwischendurch spielt sie eine Beamtin in einem Schweizer Film. Im Podcast «Dialogplatz» spricht die 35-jährige Frau über ihre Jugend in Winterthur. Hören Sie das ganze Gespräch hier:

Sie sei kein Klassenclown gewesen, eher eine Art «Hippie-Freak» mit Kleidern vom Afro-Markt, der nicht wirklich neben die Ärztetöchter an der Kantonsschule Rychenberg passen wollte. Mittlerweile lebt Whitcher in Zürich, wo sie sogar im Elternsein einen grossen Leistungsdruck wahrnimmt. «Und ich ging teilweise im Pyjama auf den Spielplatz.» Das sei in Winterthur wahrscheinlich entspannter, sagt Whitcher.

Provokation und Metaebene

Whitcher provoziert gern auf der Comedybühne. Bei einem ihrer Lieblingsthemen, der Gleichstellung, stösst sie so manchen Mann vor den Kopf. Auf ihrem Plakat strömt Milch aus einem herzförmigen Nippel ihrer nackten Brust. «Das macht den Leuten Angst», so Whitcher.

Trotzdem hat sie selbst gesetzte Grenzen. Kulturwitze versuche sie so wenig wie möglich zu machen. Wegen des Credos, nicht nach unten zu treten. Ihre Parodie der Whiskey Sisters aus Texas sei ein Grenzfall, bei dem sie ihr Prinzip etwas dehne. Dort sei es jedoch mehr das klischierte Bild, das man von den «Rednecks» habe, über das sie sich lustig mache. Das Risiko, das jemand im Publikum diese Metaebene nicht verstehe, müsse sie eingehen.

Bei den «Whiskey Sisters» machen sich Lea Whitcher und Jane Mumford über das klischierte Bild der «Rednecks», der weissen Südstaatenbewohner der Arbeiterklasse, lustig. Foto: PD

Im Podcast «Dialogplatz» spricht Lea Whitcher auch über Selbstzweifel, die sie als Mutter entwickelte, und warum sie diese zum Stück «Mama Love» inspirierten. Whitcher glaubt, das Gerücht, Frauen seien nicht witzig, komme daher, dass es Teil der Komik sei, sich auf der Bühne als «Loser» darzustellen. «Wenn eine Frau aber eine gesellschaftliche Verliererin ist, dann ist potenziell ein Kind bedroht.»

Feminismus, Fürsorge und Gleichstellung sind Lea Whitcher auch abseits der Comedy ein Anliegen. Deshalb lancierte sie die «Care City», unter deren Namen Projekte gestartet werden sollen, die Pflegetätigkeiten einen grösseren gesellschaftlichen Stellenwert einräumen. «Ich bin ganz klar eine Idealistin», sagt Whitcher.

Welches Thema wann besprochen wird:

01:07 Ein Witz von Lea Whitcher (nicht ihr Lieblingswitz)

11: 22 Über was macht sie keine Witze (oder eben doch)?

15:15 Lea Whitchers Schulzeit im Rychenberg

19:25 Mundart oder Englisch, welche Sprache ist lustiger?

23:15 Perfektionistische Eltern in Zürich

26:15 Drei Tage ohne Essen und Zelt im Wald

30:28 Vorstellung und Realität der Mutterschaft

37:19 Warum heisst es, Frauen seien nicht lustig?

42:55 Was bedeutet feministische Mutterschaft?

