Frau Roth, wer hat versagt beim Untergang der CS? Primär der Verwaltungsrat der CS. Dann aber auch die Finma, und zwar nicht erst in den vergangenen Wochen oder Tagen, zu denen ich mir noch keine Bewertung erlaube, da noch zu viel unklar ist.

Wo orten Sie früheres Versagen? Eindrücklich ist, was Finma-Präsidentin Marlene Amstad im Interview in der aktuellen «NZZ am Sonntag» sagt: Die CS habe in den Enforcement-Verfahren das, was die Finma ihr auferlegte, nur mit Widerstand und verspätet umgesetzt. Damit beschreibt die Chefin der Bewilligungsbehörde Ungeheuerlichkeiten: Die CS agierte überheblich, und die Finma schaute viel zu lange zu.

Zu welchem Zeitpunkt hätte man eingreifen müssen? Schon vor Jahren, zum Beispiel als der damalige CS-Verwaltungsratspräsident Urs Rohner nach Milliardenbussen im US-Steuerstreit und einem Schuldeingeständnis der CS in den USA erklärte, er und andere Topkader trügen eine «weisse Weste», aber vielleicht sei die Bank nicht ganz sauber. Dabei war Urs Rohner die Bank. Da hätte man sein falsches Verständnis klären müssen. Auch der Moçambique-Fall war drastisch. Das ist alles erst ein paar Jahre her. Auch in der jüngsten Vergangenheit gab es viele Vorfälle, bei denen die Aufsicht energischer hätte eingreifen müssen.

Die Bankenexpertin Infos einblenden Foto: Keystone Monika Roth ist Rechtsanwältin und war Richterin und Professorin an der Hochschule Luzern. Eines ihrer Spezialgebiete ist das Finanzmarktrecht. (red)

Woran denken Sie? Spätestens bei den Spekulationen des Hedgefonds Archegos hätte man sagen müssen: Es reicht! Nur schon der Bericht, den die CS selber dazu veröffentlichte, war vernichtend. Da dachte ich: Das ist ja alles gar nicht vorstellbar. Die Finma hätte sagen müssen: Ihr erfüllt die Bewilligungs­voraussetzungen nicht mehr. Eine kleinere Bank hätte die Finma dichtgemacht, die CS nicht.

Warum nicht? Das ist ein systemisches Versagen. Zuerst wurde die CS als «too big to fail» erklärt. Wegen des Horrorszenarios, dass eine systemrelevante Bank noch mehr ins Gerede kommt, hat man nicht getan, was hätte getan werden müssen. Die Angst vor der Angst sozusagen. Niemand schrieb beispielsweise der CS zur Risikominimierung die Aufsplittung des Geschäfts vor. Niemand isolierte das Schweizer Geschäft. Niemand verlangte die Auswechslung des Verwaltungsrats, obschon offensichtlich das oberste Kontrollorgan nicht funktionierte. Die CS hat sogar noch die interne Kontrolle geschwächt.

Wie bitte? Ich weiss von Vorgängen zur Zeit von CEO Tidjane Thiam. Da gab es intern bei der CS zur Prüfung für Compliance pro Vorfall plötzlich nur noch eingeschränkt Zeit, ein bestimmtes Zeitbudget also. Da hätte die Finma eingreifen müssen. Mit der hohen Fluktuation in der CS-Compliance gab es deutliche Alarmzeichen.

Finanzmarktaufsicht prüft Verfahren gegen CS-Manager – und gerät selbst unter Druck Infos einblenden Die Finanzmarktaufsicht (Finma) prüft, inwieweit das heutige Credit-Suisse-Management für das Ende der Grossbank zur Rechenschaft gezogen werden kann. «Wir sind keine Strafbehörde, aber wir loten die entsprechenden Möglichkeiten aus», sagte Finma-Präsidentin Marlene Amstad im Interview mit der «NZZ am Sonntag». Ob Verfahren eröffnet würden, sei noch offen. Die Finma begrüsse ausserdem die Diskussion um neue Interventions­instrumente. «Erstens um die Bussenkompetenz, die die meisten Aufsichtsbehörden kennen. Das Zweite ist das sogenannte Senior-Manager-Regime, bei dem es um die Feststellung von Verantwortlichkeiten geht», sagte die Finma-Präsidentin weiter. «Wir haben scharfe Instrumente, aber wir haben keine Kompetenz, Bussen auszusprechen. Wir haben kein Senior-Manager-Regime, und die Finma ist in der Kommunikation der Fälle eingeschränkt», sagte auch Finma-Direktor Urban Angehrn im Interview mit der «SonntagsZeitung». Die Finma ist derweil nach dem Debakel der Credit Suisse selbst ins Visier der Parteien geraten. «Unsere Partei wird die Einsetzung einer parlamentarischen Untersuchungskommission unterstützen, um die Rolle der Finma zu beleuchten», sagte Thomas Aeschi, Präsident der SVP-Fraktion, am Wochenende zu «Le Matin Dimanche». «Die Finma ist dafür verantwortlich, dass sie die Krise nicht hat kommen sehen, obwohl ihre Rolle gerade das Risikomanagement ist», sagt Samuel Bendahan, Vizepräsident der SP. «Diese Angelegenheit muss geklärt werden.» (SDA/red)

Der Finma stünden – so heisst es nun von deren Führung – relativ wenig Mittel zur Verfügung. Aber diese gilt es auszuschöpfen. Auf Basis des Gewährsartikels in der Finanzmarkt­gesetzgebung hätte die Finma verlangen können, dass in der Geschäftsleitung compliancerelevante Verantwortlichkeiten für Bereiche wie Geldwäscherei­bekämpfung zugewiesen werden. So könnten die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Die Finma hätte sagen müssen: Wir wollen das jetzt, weil es anders nicht klappt.

Wäre bekannt geworden, dass die Finma solche Massnahmen verlangt, hätte dies das Vertrauen in die CS geschwächt. Solche Verfahren sind nicht öffentlich. Nichthandeln führt zu noch grösseren Problemen: Zumindest sind sie mit der gewachsenen UBS nun noch akuter geworden. Man hat ein Monster kreiert und getraute sich schon bei der CS nicht mehr zu tun, was zu tun gewesen wäre. Das kann nicht aufgehen.

Die Finma-Spitze verlangt nun, dass sie bessere Eingreif­möglichkeiten bekommt. Ein Ablenkungs­manöver? Interessant fand ich, dass betont wurde, dass Eigenkapital und Liquidität bei der CS bis zum Schluss genügt hätten. Das Problem war aber vielmehr: Das Vertrauen und der Ruf waren schon lange futsch. Dagegen hilft dann auch kein Eigenkapital und keine Liquidität. Wenn es zum Bankrun kommt, ist es zu spät. Das Verhalten des aktuellen Verwaltungsrats­präsidenten Axel Lehmann war, nett gesagt, bezüglich Vertrauensbildung dilettantisch. Es war wie beim Dällebach Kari. Kennen Sie den Witz?

Nein. Er ist auch uralt. Einmal suchte der Dällebach Kari – er war nicht der Gescheiteste – etwas unter einer Laterne. «Was suchst du, Kari?», fragte ein Kollege. «Meine Schlüssel.» Der Kollege: «Hast du sie hier verloren?» «Nein», sagte Kari, «aber hier hat es Licht.» Übertragen auf die CS und die Finma: Man schaute auf die Liquidität. Und nicht auf die Skandale, die seit über einem Jahrzehnt einfach nicht aufhörten und die den Ruf der CS fundamental zerstörten. Deshalb vertraute niemand mehr der CS. Seit Anfang 2022 war mir klar: Wenn es die Bank jetzt nicht kurzfristig schafft, schafft sie es nie mehr. Anfang Dezember 2022 sagte ich im «Eco Talk» von SRF: Man muss bei der CS das Undenkbare denken.

Jetzt fordern SVP- und SP-Exponenten eine PUK, die auch die Rolle der Finma untersuchen soll. Das macht Sinn. Aber von der Politik erwarte ich nicht allzu viel. Sie hat die Finma so ausgestaltet, wie sie heute dasteht. Der Verwaltungsrat wird vom Bundesrat gewählt. Gewählt werden dabei oft eher softe Sesselwechsler, die zuvor für unterstellte Institute oder gar die Bankiervereinigung arbeiteten. Per Gesetz muss die Finma auch Schweiz Tourismus spielen für den Finanzplatz. Das lässt sich gar nicht vereinbaren mit einer Aufsichtstätigkeit.

Die Finma hat mehr als ein halbes Dutzend Enforcement-Verfahren gegen die CS durchgeführt, aber Milliardenbussen gab es im Ausland. Ist dort die Aufsicht griffiger? Ja, Marc Branson, der langjährige Finma-Chef, lehnte Bussen ab. Die jetzige Spitze sagt: Wir entscheiden nicht über solche Kompetenzen. Fakt ist: Die Schweiz ist stehen geblieben.

Würden Bussen abschrecken? Es braucht mehr, nämlich klare Verantwortlichkeiten und Verpflichtungen, die Angelsachsen nennen das «statement of responsibilities». Das stärkt das persönliche Pflichtbewusstsein. Wer weiss, dass er zur Rechenschaft gezogen wird, kommt seiner «duty of responsibility» besser nach. Bussen können abschrecken, gerade Personen, für die Geld eine wichtige Rolle spielt. Sie müssen bezahlt werden.

Strafrechtlich erwarten Sie zur CS nicht allzu viel? Da könnte man sich täuschen. Zwar ist schlechtes Wirtschaften nicht verboten, und auch Dummheit und Arroganz sind nicht illegal. Es gibt aber durchaus Ansatzpunkte für mögliche Ermittlungen. Es lässt sich nicht ausschliessen, dass es bei einzelnen Exponenten einen Anfangsverdacht auf ungetreue Geschäftsbesorgung gibt, zum Beispiel beim Fall Archegos. Bei anderen CS-Skandalen auch. Im Fall Moçambique läuft eine Strafuntersuchung bei der Bundesanwaltschaft.

