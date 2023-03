Credit Suisse in der Krise – Die CS räumt ihre Büros in den Hochhäusern in Zürich-Nord Die Bank hat den Mietvertrag in den ehemaligen Sunrise-Towers gekündigt. Im Sommer 2024 zieht sie nach 15 Jahren aus.

Zieht nach 15 Jahren aus: Die Credit Suisse hat den Mietvertrag für ihre Büros in Oerlikon per Juli 2024 gekündigt. Foto: Steffen Schmidt (Keystone)

Die Credit Suisse gibt einen grossen Standort in Zürich-Nord auf. CS-Sprecher Maurice Labhart bestätigt auf Anfrage einen Bericht des Newsportals «Insideparadeplatz.ch» vom Freitag.

Die Bank überprüfe ihr Immobilienportfolio laufend – vor allem in Bezug auf einen «effizienten Einsatz der Arbeitsplatzressourcen». Die im vergangenen Oktober angekündigten Kostensparmassnahmen hätten die Anpassung des Immobilienportfolios nun beschleunigt. «Nach der jüngsten Beurteilung haben wir uns entschieden, den Mietvertrag mit der Eigentümerschaft der Liegenschaft in Zürich-Oerlikon per 31. Juli 2024 zu kündigen», sagt Labhart.

Auszug nach rund 15 Jahren

Die CS betreibt ihren Sitz in den Hochhäusern an der Hagenholzstrasse 20/22 seit 2009. Derzeit befinden sich dort rund 1000 Arbeitsplätze für Mitarbeitende der Bank. Die Arbeitssituation habe sich seit der Corona-Pandemie verändert. «Mit der zunehmend flexibleren Arbeitsweise nimmt der Bedarf an fixen Arbeitsplätzen ab», erklärt der CS-Sprecher.

«Der Umzug steht nicht im Zusammenhang mit Entlassungen.» Maurice Labhart, Sprecher Credit Suisse

Deshalb plant die CS eine bessere Nutzung der Kapazitäten in ihren anderen Standorten – insbesondere im Uetlihof am Fuss des Uetlibergs, wo ein langfristiger Mietvertrag besteht. «Der Umzug steht aber nicht im Zusammenhang mit Entlassungen», betont Labhart.

Bündelung an neuem Ort: Am Standort Uetlihof will die CS die Arbeitsplätze effizienter nutzen. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Die beiden markanten Hochhäuser zwischen Bahnhof Oerlikon und den SRF-Studios gehören der Beamtenversicherungskasse BVK. Die Gebäude sind auch unter ihrem früheren Namen Sunrise-Tower bekannt und gehören zu den höchsten der Stadt Zürich. Am 25. August 2005 wurden die 88 und 72,5 Meter hohen Türme nach rund fünfjähriger Bauzeit feierlich eröffnet.

