Übernahme der Credit Suisse – Die CS Schweiz soll nicht an die Börse kommen Die Möglichkeit stand nach der Übernahme durch die UBS im Raum – und wird nun wohl verworfen. Das Szenario eines kombinierten Inlandsgeschäfts wäre hingegen eine Option.

Soll von Anfang an gegen eine eigenständige CS Schweiz gewesen sein: UBS-Chef Sergio Ermotti. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Die politisch vielversprechende Idee einer Verselbstständigung unter der Marke CS sei durchgefallen, schreibt die «Schweiz am Wochenende» und beruft sich dabei auf eine gut informierte Quelle. UBS-Chef Sergio Ermotti sei von Anfang an gegen eine eigenständige CS Schweiz gewesen. Deshalb sei eine Verselbstständigung mit Börsengang unter der Marke CS ausgeschieden. Die CS Schweiz sei in der heutigen Aufstellung «nicht börsenfähig», heisst es.

Nicht ausgeschlossen sei hingegen eine andere Möglichkeit der Ausgliederung des Schweiz-Geschäfts: Das kombinierte Inlandsgeschäft könnte unter dem Titel UBS Schweiz aus dem Konzern herausgelöst werden. Bei einem Börsengang würde der UBS-Konzern eine Mehrheitsbeteiligung behalten, schreibt die Zeitung von CH Media.

Dann gäbe es zwar nicht, wie von der Politik gewünscht, zwei unterschiedliche Grossbanken, aber hinsichtlich «Too big to fail» wäre das Klumpenrisiko reduziert. Die Schweizer Bank würde nicht mitgerissen, wenn der Konzern in eine existenzielle Krise geraten würde. Es gäbe zwei Aktien: eine «UBS national»-Aktie und eine «UBS international»-Aktie.

«Alles aus einer Hand» im Inlandsgeschäft

Ende August soll Ermotti offiziell informieren, heisst es bei der UBS. Zu einem abgesagten Börsengang sowie der Möglichkeit einer Ausgliederung des Schweiz-Geschäfts unter dem Namen UBS Schweiz äussert sich die Grossbank auf Anfrage der SonntagsZeitung nicht.

Bankintern soll Ermotti deutlicher geworden sein. Laut an der Sache beteiligten Personen seien CS-Kader darauf vorbereitet worden, dass die CS Schweiz in der UBS aufgehe, schreibt die «Schweiz am Wochenende». Ermotti habe gesagt, dass die Kundenbedürfnisse besser adressiert werden könnten, wenn im Inlandsgeschäft «alles aus einer Hand» angeboten werde.

Aus Sicht der UBS gibt es mehrere Argumente gegen eine ausgegliederte CS Schweiz. Um wettbewerbsfähig zu sein, müsste die Bank für Firmenkunden und global orientierte Privatkunden mit einer anderen Bank zusammenarbeiten. Ein solcher Partner könnte die UBS oder eine andere international tätige Bank sein. Interesse daran, einen Konkurrenten damit zu stärken, habe die UBS aber kaum. Und eine Anbindung an die UBS selbst unterliege dem Szenario «Integration». Eine Abgrenzung der Geschäfte wäre sonst schwieriger, und auch die IT-Komplexität spreche dagegen.

