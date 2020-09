Neuer Parteiname – Die CVP beerdigt ihr C Die CVP will sich künftig «Die Mitte» nennen. Damit müssen nicht nur ihre Mitglieder einverstanden sein, sondern auch die Kantonalparteien. Sonst wird das C in manchen Kantonen weiterleben. Janine Hosp

«Sie soll zusammenhalten, was Sinn macht und was zusammengehört» : Parteipräsident Gerhard Pfister präsentiert den neuen Namen der CVP. (Keystone)

Die Fraktion von CVP, EVP und BDP hat den künftigen Parteinamen vorweggenommen: Sie nennt sich Die Mitte, und so soll künftig auch die CVP heissen. Das sagte Parteipräsident Gerhard Pfister am Freitag vor den Medien. «Die CVP will eine relevante politische Kraft bleiben und sich für neue Wählerinnen und Wähler öffnen.» Wähler, die pragmatische Lösungen statt Sturheit und Stillstand zu schätzen wüssten. Ihnen will die CVP ein politisches Zuhause sein.