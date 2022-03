Vorbeugung – «Die Darmspiegelung ist die wichtigste Vorsorge-Methode»

Der Experte: Kaspar Truninger (60) ist Facharzt FMH für Gastroenterologie und Innere Medizin mit langjähriger klinischer Erfahrung. Derzeit praktiziert er in Zürich und Langenthal. Daneben ist er auch am Departement Biomedizin der Universität Basel in der Forschung tätig, u. a. als Leiter der Swiss Epigenetic Cohort (Swepic) Study, welche die Interaktion von Alter, Lebensstil und genetischen Veränderungen im Dickdarm erforscht mit dem Ziel, neue effiziente Vorsorgemethoden zu entwickeln.

Foto: Beat Mathys