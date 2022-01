Gastrokolumne Angerichtet – Die Dönerbox-Queen hat ein seltenes Erlebnis Was sind Kebab, Falafel, Nuggets und Pommes frites im TechPoint an der Technikumstrasse wert? Ein Expertengremium hat sein Urteil gefällt. Urs Stanger

Einmal alles liegt im TechPoint-Teller für 20 Franken bereit. Foto: Urs Stanger

Es war still in diesen Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr. Auch im TechPoint, diesem Imbiss, der seinen Namen vom ehrwürdigen Gebäude auf der anderen Strassenseite abgeleitet hat. Als wir über Mittag auftauchen, wirken die drei sehr netten und sehr fleissigen Angestellten unterfordert. Sie sind bereit, den Ansturm zu bewältigen. Doch der bleibt aus. Es ist Ferienzeit und die Schülerinnen und Schüler des gegenüberliegenden Technikums, das inzwischen ZHAW School of Engineering heisst, sowie der Kanti Büelrain und anderen fehlen.

Angenehm für uns. Es hat ausreichend Platz im Raum, der für eine Imbissbude überdurchschnittlich behaglich wirkt, mit anständigen Tischen und Stühlen aus Holz. Das Essen wird an den Tisch gebracht, die Getränke holt man selber. Die Rechnung wird am Buffet beglichen, mit der Frage: «Was genau habt ihr jetzt gegessen?» Dann schreibt der Chef auf. Das wirkt sehr sympathisch.

In dieser Dönerbox sind die unten gelagerten Pommes frites für einmal nicht matschig, sondern knusprig geblieben. Foto: Urs Stanger

Die Dönerbox-Queen D. (16-jährig) ist nicht enttäuscht, sie freut sich, dass die Pommes frites, die am Boden der Packung lagern, nicht matschig, sondern nach wie vor knusprig sind. Eine Seltenheit offenbar. Experte T. (24) lässt sich davon überzeugen, künftig mehr Falafel zu bestellen. Er hat etwas viel Sauce abbekommen, doch es gilt: Lieber zu viel als zu wenig. Fachkraft K. (22) geniesst den Döner, kompakt gerollt, gut und ausgewogen bestückt. Der Gastgeber U. (58), im Gremium auf diesem Gebiet am unerfahrensten, versucht sich am TechPoint-Teller mit einmal allem: Kebab, Falafel, Chicken-Nuggets, Salat mit Sauce und Pommes frites. Die diversen Saucen brauchts üppig, es schmeckt. Der Kebab-Connaisseur R. (27), der den Tipp gab, terminlich aber passen musste, hebt beim TechPoint die Fleischqualität, die reichlich gefüllten Döner, die Aromen sowie den richtigen Mix der Saucen und die frischen Pommes frites hervor. Er hatte recht.

Fazit: Vier Essen, fünf Softgetränke und drei Espressi für 80 Franken inklusive Trinkgeld. Alle wohlgenährt, alle zufrieden, alles gut.

Die Falafel sind zum Anbeissen gut. Foto: Urs Stanger

