Sportschütze aus Wila – Die drei WM-Medaillen trägt er im Rucksack Pascal Bachmann findet die Balance zwischen Spitzensport und Arbeit im Familienbetrieb. Der Tösstaler ist oft fort, aber dennoch nie richtig in den Ferien. Urs Stanger

Vollen Einsatz gibt WM-Schütze Pascal Bachmann auch im Familienbetrieb, der Bachmann Sägerei AG in Wila. Foto: Enzo Lopardo

«Wann war ich das letzte Mal weg in den Ferien?» Pascal Bachmann fragt es halblaut in den Raum. Von der anderen Ecke des Büros aus antwortet die Tante: «Ich habe das Gefühl, du bist immer in den Ferien. Gerade eben warst du doch in Ägypten. Du hast schon mehr Länder besucht als wir alle zusammen.» Beide lachen.