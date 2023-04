Lesung in Winterthur – «Die Ehe für alle hat emotional mehr mit mir gemacht, als ich erwartet hätte» Anna Rosenwasser (33) ist eine der bekanntesten LGBTQIA-Aktivistinnen der Schweiz. Im Interview spricht sie über ihr neues Buch, Linksradikalität und darüber, warum sie vielleicht doch heiraten will. Valérie Jost

Anna Rosenwasser in ihrem Atelier in Zürich. Foto: Silas Zindel

Als ich Anna Rosenwasser treffe, ist sie gerade mit ihrem Mami am Telefon. Ihre Mutter müsse ihr noch kurz eine Anekdote erzählen, sagt Rosenwasser entschuldigend, während wir zu einem veganen Café in Zürich spazieren. Es ist so neu, dass es noch nirgends aufgeführt ist, deshalb haben wir uns an der Tramhaltestelle getroffen. «Ich muss jetzt gehen, Mami, ich muss dem ‹Landboten› ein Interview geben», sagt die 33-Jährige und lächelt in ihr Handy. In gemütlicher Sechzigerjahre-Atmosphäre reden wir dann über ihr «Rosa Buch», Hassnachrichten und darüber, warum sie als Selbstständige ihre eigene Gewerkschaft ist.