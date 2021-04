Betroffene Hausfrau erzählt – Die Ehe-Revolution trifft sie mit voller Wucht Silvia Wanner hat 30 Jahre lang zu Kindern, Haus und Garten geschaut, während ihr Mann Karriere gemacht hat. Die neue Scheidungs-Rechtsprechung kann dafür sorgen, dass sie einen Putzjob annehmen muss. Claudia Blumer

Seit der Jahrtausendwende gilt: Ex-Ehepartner sind nach einer Trennung für sich selber zuständig. Foto: Martin Gerten (Keystone)

Den klassischen Hausfrauen wehe jetzt ein ziemlich kalter Wind entgegen, sagte Scheidungsanwältin Margherita Bortolani vor wenigen Wochen zur neuen Rechtsprechung des Bundesgerichts. Frauen, die ihr berufliches Engagement reduziert oder ganz aufgegeben haben zugunsten der Familie, sind jetzt damit konfrontiert, auch mit über 50 nochmals eine Stelle suchen zu müssen. Und sie können sich nicht mehr darauf verlassen, bis zur Pensionierung nachehelichen Unterhalt zu bekommen.

Auf diesen Artikel hin meldeten sich mehrere betroffene Frauen, die ebendiese Situation schilderten. Eine davon ist Silvia Wanner (Name geändert), die in Wirklichkeit anders heisst. Sie erklärte sich bereit, ihre Geschichte zu erzählen, möchte aber in der Zeitung nicht namentlich genannt werden.