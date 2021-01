Kollbrunn wächst rasant – Die ehemalige Spinnerei ist verkauft Der Multimillionär Adrian Gasser überlässt das denkmalgeschützte Ensemble der Firma Swiss Property AG. Diese plant neue Wohnungen. Rafael Rohner

Das ehemalige Spinnerei-Ensemble liegt direkt an der Tösstalstrasse. Viele Mieter sind schon vor längerer Zeit ausgezogen. Foto: Marc Dahinden

Die ehemalige Spinnerei an der Tösstalstrasse in Kollbrunn steht schon seit einiger Zeit weitgehend leer. Der schweizweit bekannte Millionär Adrian Gasser wollte die Liegenschaft umbauen, geplant waren neue Wohnungen. Gasser störte sich allerdings sehr an den vielen Auflagen der Denkmalpflege, das Projekt verzögerte sich dadurch immer weiter.

Nun hat der 77-Jährige das denkmalgeschützte Ensemble aus dem 19. Jahrhundert der Swiss Property AG verkauft. Gasser wie auch die Firma bestätigen die Eigentumsübertragung, über die «Züriost» kürzlich berichtete. Über den Verkaufspreis schweigen die beiden Parteien. Adrian Gasser spricht von einem zweistelligen Millionenbetrag, wobei er von seinen Vorstellungen einen Rabatt von circa 20 Prozent gewährt habe, «damit etwas Schönes entstehen kann».