Nachkommen von Internierten erzählen in einem Buch

Als im September 1939 Hitlers Truppen aus dem Westen und Stalins Truppen aus dem Osten über Polen herfielen, flohen viele polnische Militärangehörige auf verschlungenen Wegen ins Ausland, in erster Linie nach Frankreich. Dort schlossen sie sich einer Exilarmee an, die an der ­Seite der Alliierten für die Befreiung Polens kämpfte. Nachdem die deutsche Wehrmacht im Mai 1940 auch Frankreich angegriffen hatte, kämpften polnische Einheiten gegen die deutsche Übermacht. Sie und französische Truppen gerieten in eine aussichtslose Lage und zogen sich deshalb in Richtung Schweizer Grenze zurück. In der Nacht vom 19. auf den 20. Juni 1940 schliesslich überquerten gut 50’000 Soldaten bei der Ortschaft Goumois am Fluss Doubs im Jura die Grenze, dar­unter 12’000 Polen, um nicht in deutsche Kriegsgefangenschaft zu geraten. Die polnischen Soldaten, die ab Juni 1940 hierzulande Zuflucht fanden, galten als Internierte und leisteten für die Schweiz Tausende von Arbeitsstunden. Einer von ihnen war Józef Roczniak, der Vater von Hedi Baumann. Er kam auf einen Bauernhof in Rüti im Zürcher Oberland.

Die Interessengemeinschaft der Nachkommen internierter Polen in der Schweiz hat unter dem Titel «Interniert – polnisch-schweizerische Familiengeschichten» ein Buch im Chronos-Verlag herausgegeben, das 21 polnisch-schweizerischen Familiengeschichten erzählt. Das Kapitel über ihre eigene Geschichte hat Silvia Weidmann verfasst. Buchvernissage ist am 31. Oktober im Schloss Rapperswil. Am 11. Dezember wird die Neuerscheinung in der Bibliothek Neftenbach vorgestellt.