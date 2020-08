Rheinfähre in Ellikon am Rhein – «Die einen finden die Maskenpflicht lächerlich» Seit 24 Jahren betreibt Hans Zürcher die Fähre, welche das Weinland mit Jestetten verbindet. Doch in dieser Saison ist einiges anders. Nadja Ehrbar

«Fährimaa» Hans Zürcher steuert das Boot sicher ans andere Ufer. Foto: Madeleine Schoder

«Don’t Pay the Ferryman»: So lautet der Titel eines bekannten Songs von Chris the Burgh – «Bezahl den Fährmann nicht». Der irische Sänger und Komponist erzählt darin die Geschichte eines Mannes, der ein Fährboot besteigt. Als ein Sturm aufzieht, fordert der Fährmann ihn auf, sofort zu bezahlen. Doch Stimmen warnen ihn: «Tu es nicht, tu es erst, wenn du das andere Ufer erreicht hast.»