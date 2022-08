Winterthurer Schwinger – Die einen haben Verletzungspech, die anderen zahlen Lehrgeld Die Winterthurer Schwinger sind vom Schaffhauser Kantonalen in Wilchingen ohne Kranz heimgekehrt. Stephanie Lanter

Philipp Lehmann (links) verletzte sich im vierten Gang am Fuss. Foto: Stephanie Lanter

Bei zunächst recht kühlen Temperaturen reisten 134 Schwinger, darunter vier Eidgenossen, und 1650 Zuschauer nach Wilchingen. Für einige Sportler war dieses Fest die letzte Möglichkeit, sich vor dem Eigenössischen Schwing- und Älplerfest einen Kranz zu ergattern, der das Einzugsticket für den Saisonhöhepunkt sein könnte, der in drei Wochen in Pratteln stattfindet.

Den Schlussgang in Wilchingen bestritten der Zürcher Shane Dändliker (Feldbach), welcher sich mit vier fehlerfreien Siegen und einem Remis qualifizierte, und Janic Voggensperger (Schönenbuch TG), der ebenfalls mit vier Kreuzen und einem Strich den wichtigsten Kampf des Tages in Angriff nehmen durfte. Dändliker konnte seinen Gegner schon im ersten Zug mit Gammen auf den Rücken legen.

Karim Leuppi und Philipp Lehmann müssen aufgeben

Für die sieben Schwinger des Winterthurer Stadtclubs lief es nicht wie erhofft. Karim Leuppi gab vernünftigerweise auf, als er merkte, dass an seinem operierten Knie etwas nicht stimmte. Der Teilverbandskranzer Philipp Lehmann (Humlikon) durfte sich vor dem Mittag in den vorderen Plätzen einreihen. Im ersten Gang traf er bereits auf den Thurgauer Eidgenossen Beni Notz. Diesem konnte er mit viel Kraft standhalten und er holte sich ein Unentschieden. Dank der beiden Maximalnoten in den Kämpfen zwei und drei reihte sich der Humliker direkt nach Shane Dändliker und Janic Voggensperger auf dem dritten Rang ein. Doch in der vierten Begegnung verletzte sich Lehmann am Fuss und musste deshalb aufgeben.

Nino Anliker bester Winterthurer

Für Nino Anliker sah es anfangs sehr vielversprechend aus. So konnte er die ersten zwei Gänge für sich entscheiden, die zweite Begegnung sogar mit der Höchstnote. Doch schon die nächsten zwei Begegnungen verlor der Schlatter Sennenschwinger. Nach dem fünften Kampf, welchen er nochmals mit der Maximalnote gewinnen konnte, musste er sich noch einmal Sägemehl vom Rücken wischen lassen. Schliesslich landete er als bester der Winterthurer mit 55.25 Punkten auf Rang 11c.

Beim Landmaschinenmechaniker Christian Lanter ging es um den einen wichtigen Kranz, der ihm eine Teilnahme am Eidgenössischen eventuell noch ermöglicht hätte. Doch es reichte ihm nicht. Nach zwei Remis ging er im dritten Kampf als souveräner Sieger mit vollen 10.00 Punkten vom Platz. In der Begegnung gegen den Teilverbandskranzer Ramon Baumgartner (Niederglatt SG) kam er nicht über ein Unentschieden hinaus. In der zweitletzten Begegnung gab es nochmals die Höchstnote. Der letzte Gang endete Unentschieden. Mit dieser Leistung erreichte er mit ganz genau 55.00 Punkten den Schlussrang 12b.

Michi Hari liess sich vom Remis der ersten Begegnung nicht verunsichern und holte sich im darauf folgenden Gang das Plus mit der Maximalnote. Gegen den frisch verheirateten Teilverbandskranzer Christian Bernold (Berschis SG) konnte er sich sehr gut wehren, was ihm nochmals ein Unentschieden einbrachte. Dies gilt ebenfalls für die vierte Begegnung. Den fünften Gang gewann er mit der Maximalnote. Mit einer Niederlage im letzten Gang erkämpfte sich Hari mit 54.75 Punkten Schlussrang 13b. Der Tösstaler Patrick Rüegg erkämpfte sich mit 54.50 Punkten Platz 14i. Und Andri Anliker, der grosse Bruder von Nino Anliker, reihte sich mit 54.25 Punkten auf Rang 15f ein.



