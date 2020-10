Wirres Corona-Wochenende – Die einen schunkeln, die anderen warnen Das war wohl das letzte Wochenende, bevor schweizweit wieder wirklich einschneidende Massnahmen gelten. Wie haben es die Schweizerinnen und Schweizer verbracht? Unsicher und uneinheitlich – so wie die derzeitige Corona-Politik. Yann Cherix

Samstagabend in Grenchen im Kanton Solothurn: Fans ohne Maske tanzen am Konzert von Schlagerstar Hansi Hinterseer. Foto: Manuel Zingg

Spreitenbach AG. Eine drei Meter grosse Tischbombe wird am Samstagnachmittag im Tivoli gezündet. Die Aussicht auf Gewinne lässt am Jubiläumsfest eines der grössten Shoppingcenter der Schweiz die Distanzregeln vergessen. Die Menge ist ausser Rand und Band. Kreischende Kinder, rempelnde Väter.

Bern. In der Leo’s Bar an der Aarbergergasse trinken normalerweise Horden von jungen Menschen Shots für 3.50 Franken. Um halb elf ist der Laden an der berühmt-berüchtigten Ausgehmeile bereits leer. Noch 30 Minuten bis zur Sperrstunde. Polizisten patrouillieren.