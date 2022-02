Ingrid Betancourt ist zurück in Kolumbien – Die einst berühmteste Geisel der Welt gibt Rätsel auf Ingrid Betancourt will Kolumbiens Präsidentin werden. Doch nach 14 Jahren im Ausland findet sie den Kontakt zu ihrer Heimat nicht mehr. Sandro Benini

Die Präsidentschaftskandidatin Ingrid Betancourt am 8. Februar 2022 in Bogotá. Foto: Mauricio Duenas Castaneda (Keystone)

Kolumbien ist irritiert über Ingrid Betancourt, einmal mehr. Die einst «berühmteste Geisel der Welt» will Präsidentin werden, doch stellt sie sich dabei derart ungeschickt an, dass sich Bevölkerung und Beobachter im südamerikanischen Land bloss noch wundern können.

Sechs Jahre lang musste Betancourt in den Dschungelgefängnissen der marxistischen Farc-Guerilla ausharren, ehe sie die kolumbianische Armee im Juli 2008 in einer spektakulären Aktion befreite. Den Guerilleros war Betancourt in die Hände gefallen, als sie genau dasselbe betrieb wie heute, wenn auch unter radikal anderen Umständen: Wahlkampf, um das höchste Amt im Staat zu erobern.

Betancourt zerstörte über Nacht ihr Ansehen.

Kurz nach der Befreiung, als Betancourt scheinbar ungebrochen aus dem Dschungel zurückkehrte, als sie ohne Hass auf ihre Peiniger dazu aufrief, die Nation möge sich endlich versöhnen, da gab es einen kurzen magischen Moment zwischen ihr und der Bevölkerung. «Semana», das wichtigste Magazin des Landes, fragte schon damals auf seinem Cover: «Ingrid Presidente?» – nur ihren Vornamen nennend, wie es alle tun in Kolumbien.

Doch die kolumbianisch-französische Doppelbürgerin zog es vor, nach all dem Schrecklichen, das ihr geschehen war, in Frankreich und später in England zu leben.

Ein halbes Jahr, bevor Betancourt befreit wurde, schickten die Farc-Rebellen dieses Lebenszeichen aus dem Dschungel. Das Bild erschütterte die Weltöffentlichkeit. Foto: AFP

Dann zerstörte Betancourt über Nacht ihr Ansehen. Sie beschuldigte den kolumbianischen Staat, ihre Entführung nicht vereitelt zu haben, obwohl bekannt war, wie leichtsinnig sie sich bei ihren Wahlkampfreisen über Warnungen hinweggesetzt hatte. Sie, die aus einer wohlhabenden Familie stammt und mit einem französischen Diplomaten verheiratet gewesen war, verlangte in einem Land, in dem 40 Prozent der Bevölkerung in Armut leben, eine Entschädigung von fast sieben Millionen Dollar.

Grosser Auftritt mit Farc-Anführern

Dass sie ihre Forderung unter dem Eindruck der öffentlichen Empörung eilig zurückzog, machte alles eher noch schlimmer.

Später gab es wieder beeindruckende Momente: Betancourt, wie sie während einer Versöhnungszeremonie in ergreifenden Worten den ehemaligen Farc-Anführern vorwarf, ihre Verbrechen nie wirklich bereut zu haben. Die grosse Liebe des Publikums kehrte nicht zurück, aber seine Bewunderung teilweise schon.

Und nun scheint sie erneut alles zu verspielen. Wie ist es möglich, dass eine so intelligente, erfahrene Frau die Wirkung ihrer Auftritte und Worte derart falsch einschätzt? Nach 14 Jahren in Europa kehrt sie in ihre Heimat zurück, um nach links und rechts zu dekretieren, welche Politiker korrupt sind und welche nicht. Oft, ohne überzeugende Indizien vorzulegen. Sie hat auch einigen Figuren die Absolution erteilt, die als zweifelhaft gelten.

«Die Hausaufgaben nicht gemacht»

Am 29. Mai findet in Kolumbien der erste Wahlgang statt. Eine integre Frau, die das Schlimmste erlebt hat und deshalb glaubwürdiger als alle anderen Lateinamerikas politisches Urübel bekämpft, die Korruption – so würde Betancourt gerne ankommen. Eine Privilegierte, der ihr eigenes Land fremd geworden ist und die dennoch glaubt, alles besser zu wissen – das ist das Bild, das sich in der Öffentlichkeit verfestigt.

María Jimena Duzán, Kolumbiens vielleicht wichtigste publizistische Stimme, meint in einem Kommentar in der spanischen Zeitung «El País»: «Betancourt hat die Hausaufgaben nicht gemacht, sich zu informieren, in welchem Land sie landen würde.» Laut jüngsten Umfragen wollen 7 Prozent der Wahlberechtigten für Ingrid Betancourt stimmen.



Die kolumbianische Präsidentschaftskandidatin Ingrid Betancourt kurz vor ihrer Entführung im Februar 2002. Foto: Alain Keler (Reuters)

