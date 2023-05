Winterthurer am Pfannenstiel-Schwinget – Die einzige Niederlage kassierte er gegen den Festsieger Beda Arztmann aus Ossingen hat das Pfannenstielschwinget auf Rang 4 abgeschlossen. Nur gegen Samuel Giger musste der Athlet des Schwingklubs Winterthur untendurch. Stephanie Lanter

Der Ossinger Beda Arztmann (oben) war auf dem Pfannenstiel der beste Winterthurer. Foto: Stephanie Lanter

66 Schwinger, davon vier Eidgenossen und sechs Mitglieder des Schwingklubs Winterthur, trafen sich an Auffahrt bei recht kühlem Wetter zum alljährlichen Pfannenstielschwinget. Der Thurgauer Samuel Giger durfte sich nach seinem Sieg über den Feldbacher Shane Dändliker, der am Sonntag am Zürcher Kantonalschwingfest im Schlussgang gestanden war, als Festsieger feiern lassen. Giger verwies Roman Schnurrenberger (Sternenberg) um ganze zwei Punkte auf den 2. Platz.

Beda Arztmann vom Schwingklub Winterthur holte sich mit 57,00 Punkten Rang 4d. Er konnte sich im ersten Kampf gegen den Thurgauer Eidgenossen Stefan Burkhalter einen Sieg schreiben lassen. Nach einem Gestellten und zwei Siegen musste sich der Turnerschwinger aus Ossingen im Kampf gegen den späteren Festsieger Samuel Giger geschlagen geben. Den letzten Gang konnte Arztmann dann derart überzeugend gewinnen, dass er sich die Maximalnote schreiben und die Auszeichnung überreichen lassen durfte.

Der Sennenschwinger Christian Lanter startete mit einer Niederlage, die er mit dem Sieg in der zweiten Begegnung sofort wieder ausgleichen konnte. Danach musste sich der Winterthurer zweimal hintereinander ein Remis gefallen lassen. Nach einem erneuten Sieg im fünften Gang liess er sich nochmals auf den Rücken legen. Mit dieser Leistung sicherte er sich mit 54,50 Punkten den 12. Rang.

Der Neukranzer Janos Bachmann (Wildberg) musste sich wie Lanter im ersten Gang das Sägemehl vom Rücken wischen lassen. Nach einem gestellten Gang erreichte er im dritten Kampf die Höchstnote von 10 Punkten. Schnurrenberger war anschliessend eine Nummer zu gross für den Turnerschwinger. Die beiden letzten Kämpfe endeten je in einem Unentschieden. Bachmann kam mit 53,50 Punkten auf Rang 16b.

Der 2007 geborene Niklas Frauenfelder (Hofstetten) schwang nur bei vier Gängen mit. Er bezog im ersten und dritten Kampf eine Niederlage. Dem zweiten Gegner konnte er gut standhalten und erzielte ein Remis. Nach dem recht verhaltenen Start trumpfte Frauenfelder auf, liess dem nächsten Gegner keine Chance, sahnte somit 10 Punkte ab und landete auf Rang 19f. Auch dem Ricketwiler Ramon Buchmann erging es nicht vier besser. Er musste seinen Gegnern nach den ersten drei Kämpfen von unten ins Gesicht schauen, doch auch er konnte einen Erfolg erzielen, was ihm Rang 21c einbrachte. Ramon Anliker (Schlatt) unterlag viermal und belegte Rang 23c.

