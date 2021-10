Interview mit Rechtsprofessor – «Die einzige Sprache, die die Manager verstehen, sind Bussen, die wehtun» Für Rechtsprofessor Peter V. Kunz ist klar: So, wie die Finma heute arbeitet, wird sie nicht ernst genommen. Statt einer harten Aufsicht sei sie heute ein Trainingslager für die Grossbanken. Arthur Rutishauser

Peter V. Kunz fordert: «Die Finma muss zu einer potenziell scharfen Aufsicht werden, mit Gebiss und der Kompetenz, Bussen zu sprechen.» Foto: Adrian Moser

Insgesamt 475 Millionen Dollar muss die Credit Suisse in Grossbritannien und den USA als Strafe bezahlen, weil ihre Investmentbanker in Moçambique kriminelle Machenschaften betrieben. Sie trieben das bettelarme Land in den Ruin, und die Credit Suisse muss darum auf Kredite von 200 Millionen Dollar verzichten.

In der Schweiz stellte die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) zudem fest, dass Aussagen, welche die Bank öffentlich und gegenüber der Finma machte, sich in der Folge als «teilweise unvollständig oder gar unzutreffend erwiesen».

Im Klartext: Es wurde gelogen, aber es passierte nichts. Keine Busse, keine Klagen, und die fehlbaren Manager sind weg, samt ihren Millionensalären. Das sei ein Systemfehler, sagt Peter V. Kunz, Bankenprofessor an der Universität Bern.