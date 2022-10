Speech Academy im Valley – Banker und Pfarrer lernen bei ihm das Sprechen Wer Werbung oder Hörbücher einsprechen möchte, kann dies beim Seuzacher Christian Sollberger lernen. Synchronsprechen ist für ihn die Königsdisziplin. Gabriele Spiller Text Madeleine Schoder Fotos

Speech-Academy-Gründer Christian Sollberger spricht selbst noch Texte ein. Foto: Madeleine Schoder

Die menschliche Stimme: Wie einzigartig und dabei wandelbar sie ist, beweist der Seuzacher Christian Sollberger in seiner Speech Academy. Gegründet 2018, laufen derzeit im Valley zwei Klassen für die Sprecherausbildung. Jeweils im März und August startet der einjährige Lehrgang. An die 400 Absolventinnen hat Sollberger schon in seiner angegliederten «Schweizer Sprecher-Agentur» registriert. Und immer häufiger sei die Nachfrage grösser als das Angebot, sagt er.