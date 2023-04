Handball-Nationalteam – Die EM ist gebucht, jetzt folgt die Kür in Winterthur Die Schweizer Handballer haben sich schon vor dem letzten Match am Sonntag in der Axa-Arena das Ticket für die EM 2024 gesichert. Am Flughafen erfuhren sie von diesem Erfolg. Urs Stanger

Ein sicherer Wert: Pfadis Cédrie Tynowski half mit, dass die Schweiz die EM-Qualifikation erfolgreich überstand. Foto: Deuring Photography

Als sie in Kloten landeten, stellten sie ihre Handys ein. So, wie das alle nach einem Flug machen. Nur hatten die Schweizer Handballer an diesem Donnerstagabend einen ganz bestimmten Grund, wieder online zu sein. Denn in Klaipeda war gerade das Spiel am Laufen, dass entscheiden sollte, ob sie sich vorzeitig für die EM 2024 qualifizieren können oder nicht.

Am Gepäckband verflogen die letzten Zweifel

Der Liveticker verhiess Gutes: Die Ungarn, die hohen Favoriten, führten in Litauen bereits so deutlich, dass, wie Nationalspieler Cédrie Tynowski sagt, «eigentlich nicht mehr viel passieren konnte». Den Schweizern genügte ein Punktverlust der Litauer, um sich den 2. Platz in der Gruppe und so den EM-Start zu sichern. Am Gepäckband waren dann die letzten Zweifel verflogen. Letztlich gewannen die Ungarn 46:31, mehr Tore hatten sie in einem Länderspiel noch nie erzielt.

Die Schweizer werden damit im kommenden Januar in Deutschland nach der EM 2020 und der WM 2021 innert kurzer Zeit zum dritten Mal an einer Endrunde teilnehmen können. Zuvor hatten sie 14 Jahre lang auf eine EM oder WM gewartet. «Ein sehr schöner Erfolg», freut sich Tynowski. «Vor der Kampagne war klar, dass wir das in dieser Gruppe einfach schaffen müssen. Jetzt sind wir froh, das Ziel schon vor dem letzten Spiel erreicht zu haben.»

Tynowski löste das Problem

Der Rechtsaussen von Pfadi Winterthur hatte am Mittwoch in Georgien mitgeholfen, dass die Schweizer ihren Teil des Jobs mit ihrem 26:19-Sieg souverän erledigten. «Wir waren relativ entspannt angetreten. Denn wir wussten, dass wir gewinnen, wenn wir unsere normale Leistung bringen», erklärt Tynowski. Nur zu Beginn waren sie unter Druck, vor allem, weil Georgiens Nikoloz Kalandadze im linken Rückraum zu viel bewirken konnte. Nach gut zehn Minuten kam Tynowski aufs Feld und verteidigte offensiv gegen Kalandadze. Damit war das Problem gelöst. Der 26-jährige Winterthurer wars auch, der in der 13. Minute mit dem 7:6 die Schweiz erstmals in Führung brachte.

Wiedersehen mit Giorgi Infos einblenden Für Cédrie Tynowski gabs am EM-Qualifikationsspiel in Georgien ein Wiedersehen mit Giorgi Tskhovrebadze, den Linkshänder mit dem ungeheuren Potenzial, der vorletzte Saison als Montpelliers Leihgabe bei Pfadi spielte. Vor dem Match trafen sie sich zum offiziellen Handschlag. Er habe mit ihm kurz gesprochen, sagt Tynowski. Tskhovrebadze erkundigte sich nach Pfadi, wo es ihm sehr gefallen habe. Zurück in Montpellier kam er diese Saison wenig zum Einsatz. Es scheint, dass er den Club wechselt. Gegen die Schweiz hatte der 22-jährige Rückraumschütze kein Wurfglück, beziehungsweise er warf unkontrolliert: 4 Tore aus 13 Versuchen.

Für Cédrie Tynowski wird es die erste EM, jene 2020 hat er verletzt verpasst. «Viel besser kann man es nicht erwischen: Wir spielen eine EM im handballverrückten Nachbarland», freut er sich auf die Endrunde im Januar in Deutschland.

Die Arena wird voll sein

Zunächst aber steht der letzte Teil der EM-Ausscheidung an. Am Sonntag um 18 Uhr treffen die Schweizer um Nationaltrainer Michael Suter in Winterthur auf Litauen. Die Sitzplätze in der Axa-Arena sind ausverkauft. «Wir möchten zur Kür ansetzen und werden es geniessen, ohne Druck zu spielen», blickt Tynowski voraus. «An Länderspielen in der Schweiz ist die Stimmung immer gut. Wir wollen die Qualifikation mit einem Sieg abschliessen, das sind wir uns und den Zuschauern schuldig.»

Duell zweier Pfadi-Spieler Infos einblenden Neben Cédrie Tynowski sind zwei weitere Winterthurer in der EM-Qualifikation im Einsatz: Am Sonntag in Podgorica werden sich Montenegros Rückraumspieler Arsenije Dragasevic und Bosniens Torhüter Admir Ahmetasevic gegenüberstehen. Dabei gehts um Platz 2 und den EM-Start. Beide liegen punktgleich hinter Gruppensieger Slowenien, ein Unentschieden würde Montenegro genügen. Die Bosnier verdienten sich dieses entscheidende Duell am Mittwoch mit dem 27:26-Heimsieg über Favorit Slowenien, Montenegro siegte auswärts 26:24 gegen das mit einigen NLA-Spielern bestückte Kosovo.

Urs Stanger ist Leiter der Sportredaktion der Zürcher Regionalzeitungen. Seit der zweitletzten Nationalliga-A-Saison des FC Winterthur arbeitet er im Journalismus. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.