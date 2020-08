Pfadi im Europacup – Die Entscheidung fällt in nur einem Spiel Mittlerweile ist bekannt, wie Pfadis Handballer die erste Qualifikationsrunde der neuen European League gegen Luxemburgs Meister Esch austragen werden. Urs Stanger

Im November bestritt Pfadi gegen Bjerringbro-Silkeborg seine letzte Europacuprunde. Jetzt werden die Winterthurer in Kassel im Vorprogramm der Dänen auftreten. Deuring Photography

Weil Luxemburg aktuell auf der Quarantäneliste des Bundesamtes für Gesundheit steht, musste für Pfadis bevorstehenden Europacupeinsatz gegen Handball Esch eine kreative Lösung gefunden werden. Diese sieht nun so aus: Statt wie üblich in Hin- und Rückspiel wird das Treffen der Winterthurer mit den Luxemburgern nur in einem Match auf neutralem Boden entschieden.

Ausgetragen wird die Partie der ersten Qualifikationsrunde der European League am Sonntag, 6. September, um 12 Uhr in Kassel in der Rothenbachhalle, der Heimarena des Bundesligisten MT Melsungen. Sie bildet das Vorprogramm zum interessantesten Match dieser Europacuprunde: Um 16 Uhr begegnen sich Melsungen und Bjerringbro-Silkeborg im Rückspiel. Der Spitzenclub aus Dänemark hatte im November Pfadis letzte Europacupsaison beendet.

Zumindest für einen Winterthurer kommt es in Kassel zum Heimspiel: Vor seiner Rückkehr zu Pfadi war Roman Sidorowicz von Dezember 2018 bis Frühjahr 2020 für Melsungen angetreten.