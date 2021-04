Playoff-Halbfinal im Basketball – Die Entscheidung fällt in Winterthur Die Frauen des BC Winterthurer haben im zweiten Match des Playoff-Halbfinals gezeigt, dass sie viel besser sind als Hélios. Nach der Startniederlage gewannen sie nun im Wallis 89:52 und glichen die Best-of-3-Serie aus. Stefan Kleiser

Olha Yatskovets führt die Winterthurerinnen mit einer fast perfekten Leistung in eine dritte Halbfinal-Partie. Stefan Kleiser

Es war eine ausserordentliche Leistung, welche die Basketballerinnen aus Winterthur am Freitag weiter im NLA-Playoff hielt – und zwar ein toller Auftritt der Centerspielerin Olha Yatskovets. Die 24-Jährige versenkte 13 ihrer 16 Würfe aus dem Feld und erzielte 37 Punkte zum Auswärtssieg über Hélios Basket.

Die Ukrainerin erzielte eine persönliche Bestmarke für den BCW: Sie übertraf die 33 Punkte, die sie am 28. Februar gegen Aarau geworfen hatte. Und dabei war Yatskovets im vierten Viertel gar nicht mehr aufs Feld beordert worden. Da die Partie bei 21 Punkten Vorsprung bereits entschieden war, gewährte Headcoach Valter Montini den drei Bankspielerinnen jeweils zehn Minuten Einsatzzeit. Auch so entschied der BCW den letzten Abschnitt 19:3 für sich.

Hélios Basket – BC Winterthur 52:89 Infos einblenden (19:20, 15:24, 15:26, 3:19). – Vétroz. – BC Winterthur: Alston (4), Mensah (9), Tomezzoli (10), Bosnjak (9), Yatskovets (37); Jurhar (2), Kohler (12), Luap (6). – Trefferquoten. Hélios: 2 Punkte: 11 von 30, 3 Punkte: 5 von 20, Freiwürfe: 15 von 17. – Winterthur: 2 Punkte: 24 von 47, 3 Punkte: 10 von 27, Freiwürfe: 11 von 13. – Bemerkungen: Winterthur ohne Siafa (überzählig), Brouwer (verletzt). Stand im Playoff-Halbfinal (best of 3): 1:1. Drittes Spiel am Sonntag in Winterthur

Gewonnen ist damit aber noch nichts, sondern nur das Ausscheiden im Playoff-Halbfinal verhindert. Da die Winterthurerinnen am Mittwoch überraschend das Heimspiel verloren hatten, muss nun am Sonntag in der Rennweghalle ein drittes Spiel über den Finaleinzug entscheiden.

Der Kopf entscheidet

Entschieden wird auch diese dritte Partie im Kopf. In den letzten drei Begegnungen gegen Hélios warfen die Winterthurerinnen insgesamt 64 Punkte mehr. Doch die individuelle Klasse und die breiter besetzte Bank alleine reichen nicht. Der BCW muss auch am Sonntag so aggressiv zu Werke gehen wie am Freitag. Da wurden 21 Ballverluste bei den Gegnerinnen provoziert, woraus 23 eigene Punkte resultierten.

Fehler gefunden?Jetzt melden.