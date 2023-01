Damian Hocevar sass in der Prime League schon öfter auf der Bank. Nun durfte er erstmals spielen.

Noch kann er in der Altersstufe U18 spielen, kommt aber gewöhnlich bei den U21-Junioren zum Zuge und er sass schon mehrmals bei Spielen der Prime League-Mannschaft des HC Rychenberg auf der Bank. Im Derby gegen Uster kam der U19-Nationalspieler Damian Hocevar nun zu seinem Debüt in der höchsten Spielklasse und wandelte mit seinem frühen Einstieg auf den Spuren seines mittlerweile etablierten, zwei Jahre älteren Linienkollegen Kimo Oesch.

Es war ein sehr tolles Gefühl, in der Prime League zu spielen, vor allem mit einer solch guten Unterstützung durch unsere Fans.

Damian Hocevar, mit 17, Jahren bestritten Sie am Samstag Ihr erstes Spiel in der Prime League [Anm.: vormals Nationalliga A]. Wie war das für Sie?

Ich war schon nervös, jedoch realisierte ich dies erst beim Eintreffen in der Halle richtig.

Zum 3:0 lieferten Sie auch gleich Ihr erstes Assist in der Prime League. Beschreiben Sie bitte die Szene und was in Ihnen abging.

Ich erkannte, wie ich mich mit Markus Lindgjerdet plötzlich in einer 2-gegen-1-Situation befand, löste mich nach aussen, bekam von ihm den Pass und war im ersten Moment unschlüssig, ob ich selbst schiessen oder ihm den Ball zurückspielen sollte. Ich entschied mich für den Pass, was goldrichtig war.