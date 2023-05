Die Brutalität der russischen Armee habe Tradition, sagt der Historiker Antony Beevor und vergleicht Putin mit Hitler. In der Ukraine hänge nun alles von deren Offensive ab – und die Zeit laufe gegen Moskau.

«Es ist eine unbeaufsichtigte Brutalität, und die Befehlshaber erlauben ihren Soldaten, damit durchzukommen»: Opfer mutmasslicher russischer Kriegsverbrechen in Butscha im Norden Kiews.

Herr Beevor, Sie sind ein renommierter Autor von Bestsellern zum Zweiten Weltkrieg. In Ihrem neuen Buch geht es um den Russischen Bürgerkrieg 1917 bis 1921. Als Sie damit begannen, haben Sie geahnt, dass es wegen des Kriegs in der Ukraine so aktuell sein würde?

Nein. Ich begann mit dem Russland-Buch vor mehr als sechs Jahren. Bereits in den 1980er-Jahren, als die Archive in der damaligen Sowjetunion noch geschlossen waren, versuchte ich, meine Verleger davon zu überzeugen. Ich bin dankbar, dass sie abgelehnt haben, denn damals wäre ich als Historiker noch nicht bereit gewesen für ein Buch dieses Umfangs zu diesem Thema.