Erntezeit bei Familie Vetsch – Die Erdbeeren im Tösstal sind jetzt reif Der verregnete Frühling hat das Wachstum in Rikon etwas verlangsamt. Geschadet hat es den Erdbeeren nicht. Sie werden nun bei idealem Wetter gepflückt. Rafael Rohner

Direkt vom Feld schmecken Erdbeeren besonders gut. Hier geerntet auf dem Hof der Familie Vetsch in Rikon. Foto: Madeleine Schoder

Das Tösstal ist mit seinen bewaldeten Hängen und Hügeln eigentlich nicht unbedingt prädestiniert für den Anbau von Erdbeeren. Hier fällt vergleichsweise viel Regen, hinzu kommen Frosttage. Dennoch setzt Familie Vetsch in Rikon seit knapp zehn Jahren in grösserem Stil auf die Kultur und hat sich mit ihren «Erdbeeren vom Tösstal» in der Region einen Namen gemacht.