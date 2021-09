Klimademo in Zürich – «Die Erde kocht vor Wut» Auf der ganzen Welt ist wieder Klimastreik-Freitag. Die Schweizer Demonstrationen starten auf der Polyterasse mit der Rede einer Klimaforscherin – und einem dringenden Appell. Lorenzo Petrò

Die Klimastreikenden versammeln sich auf der Polyterrasse, um von da durch die Stadt zu ziehen. Foto: Keystone

Junge Menschen strecken Kartons mit kurzen, aber prägnanten Botschaften in die Luft: «Die Erde kocht vor Wut», «Klimakiller Nr 1 – Fleisch und Milch» oder «Kurzstreckenflüge nur für Insekten» fordern andere auf ihren Transparenten. Irgendwo sagt eine Jugendliche zu ihren Kollegen: «Immerhin kann die Titanic nicht mehr sinken – das Eis ist ja schon fast geschmolzen.»

Einmal mehr machen Klimaaktivistinnen und -aktivsten an diesem Freitagnachmittag auf sich aufmerksam. Im Vorfeld war die grosse Frage: Wie viele werden sich am ersten «regulären» Klimastreik nach Monaten der Pandemie auf der Polyterrasse versammeln? Würden sie umso lauter und in grosser Zahl den raschen Ausstieg aus den fossilen Technologien fordern oder hatte sie das knappe Nein zum CO₂- Gesetz im Juni gelähmt?