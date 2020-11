Regierungsrat beantwortet Anfragen – Die Erlenhof-Quarantäne hat mehr als eine halbe Million gekostet Der Zürcher Regierungsrat erklärt, wie es im Rückkehrzentrum Urdorf zu Covid-19-Ansteckungen gekommen ist. Oliver Graf

Bewohner der Urdorfer Asylnotunterkunft hielten sich im Oktober im Zürcher Erlenhof in Isolation und Quarantäne auf. Foto: Carmen Frei

Vom 5. bis zum 20. Oktober war die Kantonspolizei Zürich während jeweils 24 Stunden mit durchschnittlich neun Personen im Stadtzürcher Erlenhof vor Ort. Dort hielten sich damals die Bewohner des Rückkehrzentrums Urdorf auf, die nach mehreren bestätigten Corona-Fällen aus dem unterirdischen Bunker ins ehemalige Pflegeheim im Kreis 4 verlegt worden waren.

Die abgewiesenen Asylbewerber hätten im Erlenhof mehrmals die Quarantäneanordnungen missachtet, und mehrere Personen hätten versucht, die Unterkunft zu verlassen, hält der Zürcher Regierungsrat in seinen am Donnerstag veröffentlichten Antworten auf zwei Anfragen aus dem Kantonsrat fest. Es sei im Erlenhof zu Sachbeschädigungen gekommen. Die in Isolation und Quarantäne gesetzten Asylbewerber hätten sich aggressiv verhalten. Eine Betreuerin sei gar physisch angegriffen worden. «Aufgrund dieser Vorfälle wurden drei Männer in Haft genommen», schreibt der Regierungsrat.