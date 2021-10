Aus dem Zürcher Obergericht – Die erstaunliche Geschichte des vermeintlichen Diebes Es spricht alles gegen ihn. Und dass er der Täter ist, halten selbst die Richter für die «naheliegendste Variante». Warum er trotzdem freigesprochen wurde. Thomas Hasler

Foto: Urs Jaudas

Es dunkelt bereits ein, als Hans W. (Name geändert) an einem späteren Novembernachmittag in seiner Wohnung in Oetwil am See wieder langsam zu sich kommt. Obwohl noch immer benommen, bemerkt er den offenen Kleiderschrank im Schlafzimmer, die herausgerissenen Tablare, die unter dem Bett auf dem Boden liegenden Kleiderbügel. Dass da einige Dinge fehlen, ist offensichtlich. Dumm nur, dass W. jegliche Erinnerung an die zurückliegenden zwölf bis vierzehn Stunden fehlt.

Es dauert noch einige Zeit, bis er das Ausmass des Schadens überblickt. Ihm fehlen unter anderem Badetücher, Unterhosen, Pullover, Jacken, aber auch ein Fernglas, ein Rucksack, ein Mobiltelefon, eine Armkette, eine Armbanduhr und, und, und. Gesamtwert: 7562 Franken. Für den Mann ist klar: Die Dinge müssen von den drei Personen gestohlen worden sein, die er in der Nacht zuvor zu sich eingeladen hat.